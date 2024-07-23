漢光演習防共軍猝然攻政經中樞 國軍暗夜封華翠大橋阻敵

憲兵與警察在華翠大橋實兵演練。（記者涂鉅旻攝）

〔記者涂鉅旻／新北報導〕國防部自22日起實施為期5天4夜的「漢光40號」實兵演習，在三軍部隊首日實施戰力保存、後備動員之後，憲兵指揮部官兵於22日、23日跨夜於新北板橋實施橋梁阻絕、守備作戰演練。官兵布下多層阻絕設施，封鎖橫跨板橋、北市萬華間的華翠大橋，並下達仿真狀況阻殲來犯敵軍，確保政經中樞安全。

憲兵於華翠大橋阻絕設施後持槍待命。（記者涂鉅旻攝）

板橋區為新北市政府所在地，不僅是台北市旁的重要衛星行政區，且有華江橋、萬板橋、華翠橋與光復橋等4條橫跨新店溪、通往台北市的主要橋樑，若敵軍取道於此，恐怕對博愛特區、台北車站、行政院、立法院等重要據點構成直接威脅。華翠大橋只供汽車通行，緊鄰省道台64線、板橋車站，以及艋舺大道、萬華車站等交通要點，實屬城鎮防衛作戰的重要關卡。

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憲兵官兵模擬遭槍擊，臨兵救援情形。（記者涂鉅旻攝）

為此，憲兵指揮部於22日深夜11點至23日凌晨1點間，選定華翠大橋板橋端點，實施「橋樑阻絕、封鎖及檢管暨萬華地區守備作戰具體作為」，並管制單線雙向通車，包括憲兵、警察、民防組織等皆派員參與，同時出動數輛吊車、卡車，從華翠大橋匝道至上坡段部署至少6層由沙包、紐澤西護欄等組成的阻絕設施，持步槍、機槍的憲兵、警察嚴陣以待。

國軍去年於漢光39號演習期間，也選定橫跨新北板橋、台北萬華的萬板大橋附近河濱停車場，進行類似操演。當時由憲兵332營官兵運用沙包、圍柵佈下防禦工事，並與北市萬華警分局合作臨檢上橋車輛，唯敵特攻部隊仍強行闖越檢查哨，憲兵官兵請求兵力支援後與敵軍駁火，順利殲滅敵軍。

值得注意的是，雖然「漢光40號」演習台灣本島部隊採「實兵、不實彈」方式演練，但強調「不劇透」，也就是打破以往照本宣科式、按照動次演訓，而是由指揮官下達隨機狀況，磨練官兵反應。

國軍此次在華翠大橋的演訓，包括模擬敵特工人員、車輛強行突入管制區，與軍、警駁火情形，以及橋上官兵中彈倒地，臨兵進行戰傷救護情形。而此次操演亦演練「台北市淪陷」等真、偽消息辯證，模擬「認知作戰」應變情形。

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