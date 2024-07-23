颱風加速逼近 漢光演習花蓮戰機起降科目取消

空軍第五聯隊表示，因颱風速度加快，所以今晨的戰機起降等動態演練科目，因天候因素取消。 （記者涂建榮攝）

〔記者吳哲宇／台北報導〕中央氣象署昨天深夜發布中度颱風凱米海上警報，預估可能今天中午前後到傍晚，發布陸上警報。空軍第五聯隊表示，因颱風速度加快，所以今晨的戰機起降等動態演練科目，因天候因素取消。

空軍第五聯隊臨時說明，因天氣預測教昨天有所變化，颱風行進速度加快，現行天候不適合戰機飛行，因此取消相關演練科目。（記者涂建榮攝）

國軍漢光40號實兵演習昨天登場，三軍部隊進行「戰力保存」，台灣西部部分軍機陸續轉場至東部佳山、志航基地洞庫實行戰力保存。

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不過，原定今晨台灣東部花蓮佳山基地舉行的三型主力戰機起飛及戰機返場執行熱加油演練，卻因天候因素取消，只有戰備跑道開設科目如期執行。

對此，空軍第五聯隊臨時說明，因天氣預測教昨天有所變化，颱風行進速度加快，現行天候不適合戰機飛行，因此取消相關演練科目。

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