颱風加速逼近多項科目取消 孫立方:演習要兼顧任務目標及風險管理

漢光40號演習，23日空軍第五聯隊操演戰機起降等動態演練科目因天候因素取消。（記者塗建榮攝）

〔記者吳哲宇／台北報導〕中度颱風凱米襲台速度加快，花蓮佳山基地戰機起降等科目取消。國防部發言人孫立方少將表示，統裁部對於整體天候的快速變化，尤其是可能引發一些風險管理的因素，勢必會作嚴謹考量，讓演習兼顧任務目標及風險管理等整體因素來順利遂行。雖然最大化貼近實戰，但畢竟還是不等於實戰。

國防部發言人少將孫立方23日受訪，針對空軍第五聯隊操演戰機起降等動態演練科目因天候因素取消回應。（記者塗建榮攝）

媒體詢問颱風撲台狀況下，國軍對漢光演習進度是否會取消或調整。孫立方表示，這次颱風的來襲基本上在演習前和演習期間，國軍都有把颱風可能產生的影響納入計畫。整體演習是依照統裁部的訓令以及我們天然災害應變的現行作業程序執行跟分配。這包括演習任務視天候狀況做機動調整，以及在救災部分適切調配兵力來完成相關整備。目前東部地區受颱風影響較明顯，一些海、空科目也會因應颱風進行調整。

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漢光40號演習，23日空軍第五聯隊操演戰備跑道開設整備科目，清掃車清除路面雜物。（記者塗建榮攝）

媒體追問，今日花蓮基地戰機無法起飛，昨天出港的軍艦是否會返港做防颱準備?孫立方回應，於花蓮機場看到的天候狀況只限於本場，而戰機起飛後的戰術位置，未必是在花蓮空域，所以情況較複雜，統裁部也會依其任務執行區域全程的天候狀況進行調整；海上兵力部分，昨天已有執行部分科目，目前科目皆依正常狀況執行。統裁部對於整體天候的快速變化，尤其是可能引發一些風險管理的因素，勢必會作嚴謹考量，讓演習兼顧任務目標及風險管理等整體因素來順利遂行。雖然最大化貼近實戰，但畢竟還是不等於實戰。

媒體詢問，若漢光取消是否會擇期執行。孫立方說，本次漢光演習的最重要特色就是實兵、實時跟實地，換句話說貼近實戰下去演練所有可能遭遇的情形，都是給官兵訓練的機會。

對於昨日軍車與民車發生碰撞，孫立方說，以往我們擔心是因為社會大眾可能無法接受道路上民車與軍車碰撞，但是當敵情威脅改變後，他認為民眾的想法也越來越貼近實戰，民眾的接受度其實更高。

至於今日花蓮佳山基地舉行的三型主力戰機起飛及戰機返場執行熱加油演練，因天候因素取消，只有戰備跑道開設科目如期執行。軍方首先驅車前往跑道尾端架設攔截索，同時出動驅鳥車、清掃車，進行跑道清理、外物排除作業，模擬當跑道轟炸後，進行最小起降帶戰備跑道開設。

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