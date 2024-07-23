模擬共軍侵襲海鋒反艦飛彈隊部 梅家樹上將總長今晨視導攻防演練

國軍海鋒大隊配備雄二丶雄三及增程雄三型反艦飛彈，未來還要加入美製魚叉反艦飛彈系統，是反制共軍艦隊進襲的主力，也是共軍最為忌憚的國軍部隊之一。圖為海鋒大隊發射雄三飛彈畫面。（資料照，國防部提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍海鋒大隊配備雄二丶雄三及增程雄三型反艦飛彈，未來還要加入美製魚叉反艦飛彈系統，是反制共軍艦隊進襲的主力，也是共軍最為忌憚的國軍部隊之一，國軍「漢光40號」實兵演習今天邁入第二天 ，今日凌晨一時許，國軍特別在高雄的海軍海鋒大隊機動中隊執行操演，模擬海鋒大隊機動中隊隊部的重要設施遭受共軍及特工破壞，意圖癱瘓我反艦飛彈部隊的運作。

參謀總長梅家樹上將今日凌晨特前往視導這項攻防演練，攻防演練中，陸戰隊接獲訊息後立即出動，並以戒護兵力進行快速反應下，將攻擊我飛彈中隊的敵軍及特工人員殲滅，並同時進行傷患戰傷救治等各項實戰化的各項操演。

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根據軍方規劃，海軍將整合相關部隊設立濱海作戰指揮部，屆時現有的海鋒大隊所屬固定中隊丶機動中隊，將改制為北中南東打擊群，配備的四型反艦飛彈（改良型雄二丶雄三丶增程型雄三及魚叉飛彈），可依射程進行遠中近距離的攻擊任務，有效反制共軍艦隊的蠢動。

軍方人士今天指出，為因應反艦飛彈部隊的擴編，全台及外島地區都需增設任務管制中心丶相關陣地丶隊部丶彈庫及修護中心機發射車車庫等等，合計要增設達到25處之多，由於反艦飛彈部隊及相關設施，是共軍最為忌憚的作戰主力，因為相關隊部丶設施的安全防護格外重要，過去的漢光演習期間也曾進行防護演練，此次的漢光演習特別選在夜間及凌晨舉行，並由參謀總長梅家樹上將親自視導，可見其重要性。

參謀總長梅家樹上將今日凌晨前往高雄，視導反艦飛彈隊部遭共軍攻擊的攻防演練。（圖：軍聞社提供）

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