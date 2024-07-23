北台警報注意！漢光40演習Day2重點演練設施防護、反空機降

國軍5天4夜漢光演習今（23）日進入至第二天，今日將進一步執行「重點設施防護」、「反空機降」、「備援戰力開設」等；同時，北台灣的上班族要注意了！下午1點30分起，實施萬安演習防空警報。（資料照/記者涂鉅旻製圖）

〔記者劉宇捷／台北報導〕國軍5天4夜漢光演習今（23）日進入至第二天，繼昨日完成戰力保存、機動兵力部署、後備動員等科目外，今日將進一步執行「重點設施防護」、「反空機降」、「備援戰力開設」等；同時，北台灣的上班族要注意了！午後1：30起，實施萬安演習防空警報，民眾應注意人車管制時間。

國軍於昨日完成各式機動兵力部署及轉移後，今日將開始陸續模擬敵方對我實施兵力突擊，因此今日晚間松山機場將預劃執行防止敵直升機低空突入的「反空機降」演練，原定關渡平原、觀音海灘亦納入反機降作戰計畫內，但因故取消，而其他地點近日也將陸續跟進；同時，全台與外島地區今日將陸續展開「關鍵基礎設施防護」科目，加強重要民生、戰略設施防禦，防止敵特種兵力奪取。

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今日將演練戰力「保存整補」相關項目，例如花蓮空軍基地今日將進行戰備道開設、戰機熱加油等。圖為F-16戰機昨日進入佳山基地戰力保存。（資料照）

此外，模擬經歷昨日的第一波飛彈、火箭空襲，今日將演練戰力「保存整補」相關項目，例如花蓮空軍基地今日進行戰備道開設、戰機熱加油等，想定主跑道遭空襲受損，搶修並開設備用跑道，並讓戰機執行熱加油作業，在引擎未熄火狀態下加速升空作戰；而台南的陸航直升機今日也會演練在營區外執行油彈整補作業，並同時執行熱加油，以增加整補彈性、縮短整補時間，加速投入作戰行動。

陸航直升機今日也會於台南演練營區外油彈整補作業，並同時執行熱加油，以增加整補彈性、縮短整補時間，加速投入作戰行動。圖為日前漢光演練油彈整補畫面。（資料照）

而與民眾相關的民防演練，今日北台灣地區上班族需注意！「萬安47號」防空演練今日將由基隆、台北、新北、桃園、新竹、宜蘭等七縣市登場，防空警報會於今日下午1點30分至2點實施，民眾收到「飛彈、火箭攻擊」的空中威脅告警通知也勿驚慌，同時也須配合憲、警指揮進行疏散，違者可能被處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

今年漢光演習秉持「無劇本」實地、實況演練，因此今年演練項目會依作戰進程與戰術行動做「滾動式調整」，軍方僅提前1-2日公布操演規劃，但實際執行仍視狀況保留彈性，加上近日凱米颱風進逼，因此許多後續科目有可能會增減。

今日北台灣地區上班族需注意！「萬安47號」防空演練今日將由基隆、台北、新北、桃園、新竹、宜蘭等七縣市登場，下午1點30分至2點期間，路上進行人車管制。（資料照）

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