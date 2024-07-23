凱米颱風打亂漢光演習期程 18共機、8共艦仍擾我海、空域

國防部今日表示，22日上午6時至今日上午6時止，一共偵獲18架軍機、8艘共艦在台海周邊活動；另有6架次飛越海峽中線、進入我西南空域，一度各距基隆、屏東鵝鑾鼻僅62、39浬。（國防部提供）

〔記者陳治程／台北報導〕國軍漢光40號演習邁入第2天，然狹路相逢的「凱米」颱風，已導致後續演訓科目調整或取消。另一方面，今（23）日6時前推24小時內，國防部仍偵獲18架次共機、8艘共艦進入我海、空域活動；其中6架次更越過海峽中線、以及西南空域，國軍運用任務機、艦和岸置飛彈系統持續監控應處。

國防部今日發佈最新共軍台海動態指出，自昨（22）日上午6時至今日上午6時止，一共偵獲18架次軍機、8艘共艦在我台海周邊活動；於台海中線活動的15架共機中，有3架次飛越海峽中線，期間一度距離基隆僅62浬（約114.8公里），另有3架無人、輔戰機飛進我西南空域，距離屏東鵝鑾鼻僅39浬（約72.2公里）。

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由於中央氣象署昨日深夜正式發布中颱「凱米」的海上警報，因此國防部決定取消原定今晨將由空軍5聯隊實施的戰機起降等動態演練科目，另由於氣象署預測凱米颱風後續將觸陸，因此軍方將滾動式調整實施後續演練科目。

國防部表示，有關共軍機、艦台海動態，國軍持續運用任務軍機、軍艦及岸置防空飛彈嚴密監控與應處。

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