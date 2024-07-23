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關起頭燈「摸黑」前行 裝甲586旅夜間戰術機動陣仗浩大

2024/07/23 12:09

圖為陸軍裝甲586旅所屬M60A3戰車，昨（22）日晚間以關閉車頭燈的低可視度方式，執行夜間戰術機動任務。（陸軍十軍團提供）

〔記者陳治程／台北報導〕國軍「漢光40號」實兵演習持續進行中，今年強調日、夜間全時作戰，各作戰區亦因應責任區實施演練；而在漢光演習昨（22）日演訓中，第五作戰區所屬陸軍單位在夜色掩護下，執行裝甲車隊「夜間戰術機動」，可見M60A3戰車、「雲豹」輪式甲車等各型載具整齊前行，快速機動至戰術位置，發揮部隊在夜間作戰的實際應變能力。

該陸軍部隊昨晚接獲狀況後，旋由部隊長下達機動命令，偕同官兵展開戰術機動前整備、完成各車輛、車況機動前檢查後，再由部隊長發令啟程，出動前往戰術位置。軍方人士表示，本次夜間戰術機動任務由陸軍裝甲586旅實施，因此，可見陣中M60A3戰車，CM32、CM33、CM34「雲豹」輪甲車，以及拖式飛彈車等各式載具上路。

從任務實照可見，586旅本次戰術機動，運用夜色和環境掩護，強化任務執行隱密性。圖為586旅所屬CM34「雲豹」輪型甲車關起頭燈、防空警戒燈實施戰術機動。（陸軍十軍團提供）圖為裝甲586旅所屬CM32「雲豹」裝步戰鬥車進行夜間戰術機動，可見車組員除關閉主動光源，車前觀測手也以頂蓋微開方式留意車況，提高任務執行的隱密性。（陸軍十軍團提供）十軍團表示，部隊利用暗夜天色及環境特性，提高甲車、戰車動態隱密性，而官兵、車長和駕全程警戒確保行車安全，進一步強化全天候作戰效能。（陸軍十軍團提供）

從任務實照可見，本次586旅裝甲車隊在戰術機動期間，是以關閉車頭燈、防空警戒燈方式「夜行」，陣仗龐大的裝甲車隊少了燈光，在路樹、路燈交錯，以及民眾汽、機車燈光的對比下，整體可見度相對降低許多。

陸軍十軍團表示，部隊利用暗夜天色及環境特性，隱蔽甲車、戰車穿梭動線，而昏暗環境下的官兵全程保持警戒，車長亦與駕駛持續通聯，留意行車周遭環境，在實際戰景中操演，強化日、夜全天候的作戰效能。

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