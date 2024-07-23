上任首次漢光 賴清德視導佳山基地演練

漢光40號演習，總統賴清德23日視察空軍第五聯隊操演傷患檢傷、分類及後送作業，國防部長顧立雄陪同。（記者塗建榮攝）

〔記者吳哲宇／花蓮報導〕今日為漢光演習第二日，雖然花蓮佳山基地戰機起降等動態演練科目，因天候因素取消，總統賴清德依然前來視導佳山基地地下機堡及洞庫，並視導官兵執行傷患檢傷、分類暨後送演練，賴清德總統並致贈第五戰術混合聯隊加菜金。

今日花蓮佳山基地舉行只有戰備跑道開設科目如期執行，並於後續執行傷患檢傷、分類暨後送演練。賴清德總統飛抵佳山基地後，先行前往基地地下洞庫及機堡視查，隨後官兵於總統前演示傷患檢傷、分類暨後送演練，兩架F-16V戰機並於跑道起飛升空。

為因應戰時人員傷亡，醫務所於基地設置各處設立傷患集結點 （casualty collection point, CCP），針對患者實施檢傷與戰傷救護，依戰傷救護MARCH流程進行處置。損管中心下令救護站救護組前往施救，並實施檢傷分類及戰傷救護，讓官兵能依傷情在黃金時間內獲得救治，降低死亡率。

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現場救護組依「大出血」、「呼吸道」、「呼吸系統」、「循環」、「低體溫」及「全身檢查」六點MARCH流程，以穩定傷患生命徵象。

漢光40號演習，23日空軍第五聯隊操演傷患檢傷、分類及後送作業。（記者塗建榮攝）

官兵並將現場傷患分類成重傷組及輕傷組，由於傷患數量超出單位處理能量，所以五聯隊向第二作戰區請求後送支援，花蓮後送管制站並派遣二支部衛生連至現場實施傷患後送，雙邊指揮官進行傷情交接；作戰區後勤管制中心同步與花蓮縣政府的聯合應變管制中心橫向協調作戰區內急救醫師與床位等資源能量。

演練模擬五聯隊向花蓮後送管制站申請支援並派遣二支部衛生連，以及悍馬救護車至現場實施傷患後送後送。（記者吳哲宇攝）

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