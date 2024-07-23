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AH-1W直升機降落麻豆海埔池王府 民眾爭睹熱加油及彈藥運補
陸航603旅今在麻豆海埔池王府操演油彈運補，OH-58D戰搜直升機、AH-1W超級眼鏡蛇直升機陸續降落，在有限時間內順利完成熱加油、彈藥運補。（記者王涵平攝）
〔記者王涵平／台南報導〕陸航603旅今在麻豆海埔池王府操演油彈運補，OH-58D戰搜直升機、AH-1W超級眼鏡蛇直升機陸續降落，在發動機持續運轉的情況下，以有限時間內順利完成熱加油、彈藥運補，不少民眾與軍事迷爭睹。
陸航603旅今在麻豆海埔池王府操演油彈運補，OH-58D戰搜直升機、AH-1W超級眼鏡蛇直升機陸續降落，在有限時間內順利完成熱加油、彈藥運補。（記者王涵平攝）
第四作戰區直升機油彈運補今日上午、夜間在麻豆海埔池王府前廣場操演，陸航603旅在有限時間及夜間光照不足狀況下，評估現場環境及限制，現地完成補給點開設，並實施熱加油及掛彈作業，參演車輛裝備包括M978油罐車、3.5噸載重車、1.75T小貨卡等。
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陸航603旅今在麻豆海埔池王府操演油彈運補，OH-58D戰搜直升機、AH-1W超級眼鏡蛇直升機陸續降落，在有限時間內順利完成熱加油、彈藥運補。（記者王涵平攝）
特戰官兵在現場四周出入口實施警戒，加油結束後車輛移放及完成偽裝設施，人員實施自衛戰鬥演練。
官兵操演主要達成戰時能全天候即時戰耗補充需求，進而提升搶修時效及恢復飛機妥善，以利後續任務遂行。