12名俄兵吃「西瓜」中毒身亡！ 烏抵抗組織諷：謝謝你保護我們！

2024年4月17日，一面俄羅斯國旗掛在烏克蘭馬里烏波爾（Mariupol）的水塔頂部。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕駐紮在烏克蘭馬里烏波爾（Mariupol）的俄軍近日傳出多名士兵食用西瓜後出現中毒症狀，至少12人死亡、30人住院治療。據悉，這些西瓜來自烏克蘭抵抗組織，下毒後藉俄羅斯人之手毒害俄兵。

根據《每日郵報》報導，西瓜中毒事件發生後，一個烏克蘭抵抗組織發文承認並諷刺俄國士兵，「這是給你們的，夥計們！謝謝你保護我們。」對此，烏克蘭馬里烏波爾市長顧問彼得（Pyotr Andryushchenko）表示，針對俄軍的抵抗運動正在積極進行，已有不少烏克蘭人間接透過俄羅斯人向俄軍士兵下毒。

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彼得解釋，「烏克蘭人民沒有直接參與向俄羅斯人運送這種危險的『禮物』」，這些西瓜是由烏克蘭抵抗組織「加料後」，送給定居在馬里烏波爾的俄羅斯人。為了賺錢，不知情的俄羅斯商人便將有毒西瓜轉賣給當地的俄國士兵 。

彼得指出，數個月前，4名俄羅斯士兵飲用伏特加後中毒身亡。抵抗組織「克里米亞戰鬥海鷗」隨後出面聲稱，「他們已殺死24名俄羅斯士兵」，並在克里米亞第二大城辛菲羅波爾，提供有毒的食物及飲料造成11名士兵送醫。

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