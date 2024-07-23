盤點憲兵封橋夜戰裝備 紅點瞄具、機槍、紅隼火箭兼具準度、火力

憲兵官兵手持T91步槍，槍上戰術滑軌安裝紅點瞄具，滿足夜間精準射擊需求。（記者涂鉅旻攝）

〔記者涂鉅旻／新北報導〕憲兵昨（22）日深夜至今（23）日凌晨間於新北板橋與台北萬華間的華翠大橋，進行橋樑檢管等課目實兵演訓，阻殲意圖自衛星城市直搗政經中樞的敵特工。憲兵官兵操作的步槍，皆裝上「紅點瞄具」，部分官兵則攜帶T75班用機槍、紅隼火箭彈，藉此滿足城鎮「夜戰」精準射擊與火力需求。

「漢光40號」實兵演習自22日實施至26日，憲兵指揮部昨日深夜、今日凌晨間與警察、民防團隊、台北市工務局等單位，在華翠大橋板橋端閘道進行「橋梁檢管暨錯假訊息處置」課目實兵演練。



比起往年按照想定依序操演，且有假想敵「紅軍」與守軍實際對抗，今年「漢光40號」演習強調「不劇透」，除規範部隊需在指定時間至指定橋樑部署、架設阻絕物，官兵亦須在沒有假想敵狀況下，遵從指揮官隨機下達的況令，完成錯假訊息辯證、敵特工突入反擊、官兵中彈受傷救治等各項演練。

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憲兵22日、23日與警察、民防團隊於華翠大橋進行實兵演習。（記者涂鉅旻攝）

值得注意的是，由於夜間光線昏暗，只能倚賴路燈與車燈照明，加上城市地景等多重考量，參與操演的憲兵指揮部攜帶裝備亦值得一探究竟。除了單兵武器T91步槍、掛載腿上的手槍之外，步槍的戰術滑軌上亦裝設「紅點瞄具」。

紅點瞄具全名為「內紅點反射式瞄準鏡」，憲兵指揮部官兵2018年起全面採用這款槍械配件，比起傳統步槍須運用覘孔、準星瞄準目標，較為費時，使用紅點瞄具的官兵舉起槍追蹤目標時，只要瞄具內「紅點」出現在目標物之上，即可開槍射擊，大幅縮短瞄準時間，並增加射擊精準度。

在華翠大橋閘道口持槍警戒的憲兵官兵，背後揹著一具「紅隼」火箭彈，藉此制壓大批兵力或車輛。（記者涂鉅旻攝）憲兵官兵持T75班用機槍，若遭遇敵軍突入情形，可即時以熾盛火力殲敵。（記者涂鉅旻攝）

此外，為在「水泥叢林」內發揚火力，部分憲兵官兵亦攜帶T75班用機槍、「紅隼」火箭彈助威。前者是採用5.56公厘子彈的國造機槍，有效射程約800公尺，射速達每分鐘600至900發，可在短時間內輸出強大火力；後者則為中科院研製的反裝甲武器，若裝填反裝甲火箭彈，可在400公尺外穿透35公分裝甲，或可裝填攻堅火箭彈，在150公尺外破壞磚牆、鋼筋混凝土牆。

根據記者實地觀察，憲兵、警方在華翠大橋板橋端閘道，設置六道以上阻絕線，第一線為警車、持M16步槍的員警進行人、車攔檢，其後則為持機槍、火箭彈的憲兵官兵，扮演火力輸出角色。包括鋼刺蝟、蛇籠、蛇腹型鐵絲網、沙包及紐澤西護欄等，都被用於阻絕防線工事。

警察亦協助華翠大橋檢管演訓，一名警員戴頭盔、手持M16步槍警戒。（記者涂鉅旻攝）憲兵在華翠大橋的演訓部署多層阻絕設施，地上放置可刺破車輪的鋼釘。（取自青年日報）

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