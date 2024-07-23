寸土不讓！漢光演習登場 金門240巨砲精準命中目標

漢光40號演習登場，金門守軍擊發240巨砲，精準命中目標。（圖由金防部提供）

〔記者吳正庭／金門報導〕陸軍金門防衛指揮部砲兵營今天清晨接獲「漢光40號演習」指令，國軍第1時間執行240榴砲實兵實彈射擊，並以雷霆萬鈞之勢，精準命中目標，展現有我無敵、寸土不讓的堅強戰力。

金防部表示，因應漢光40號演習狀況，官兵演練在敵情威脅想定下，運用夜色昏暗時分，不斷進行砲彈檢查等各項備戰整備工作，拂曉時分，突接獲上級發布最新敵情，防區官兵立即進入陣地，以精實的動作和絕佳的默契，展現「一呼百應、快動猛打」的高昂鬥志，完成射擊準備，並以迅雷不及掩耳之勢，擊發240公厘的巨型榴彈，精準命中目標。

因應漢光40號演習狀況，金防部官兵演練在敵情威脅想定下，利用夜色昏暗時分，不斷進行砲彈檢查等各項備戰整備工作。（圖由金防部提供）金防部執行漢光40號演習，官兵執行240榴砲實兵實彈射擊。（圖由金防部提供）

金防部表示，此次射擊，全程依照實戰化整備及射擊，不僅驗證建制武器維保實效，更充分展現外島部隊精實訓練；尤其240榴砲強大火力，對重要目標實施打擊，展現防區寸土不讓的堅實戰力。

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金防部執行漢光40號演習，官兵執行240榴砲實兵實彈射擊。（圖由金防部提供）

漢光40號演習登場，金門240巨砲擊出第一發，精準命中目標。（圖由金防部提供）

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