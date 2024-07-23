「復仇者」防空飛彈車鎖定敵機動態 漢光演習模擬接戰程序

國軍第5作戰區所屬陸軍58砲指部部隊，今（23）日上午前往台中梧棲的台中港區，部署「復仇者」防空飛彈車實施對空警戒。（陸軍十軍團提供）



〔記者陳治程／台北報導〕國軍今（23）日持續實施「漢光40號」演習，雖然受到中颱「凱米」影響、導致部分空中科目取消，但第5作戰區今早仍依原定計畫，實施「整體防空作戰演練」，整合作戰區內三軍防空部隊、運用陸軍「復仇者」防空飛彈車，模擬搜索、鎖定並打擊敵機的接戰程序，確保領空安全，同時驗證部隊指揮鏈的傳遞效能。

本次第5作戰區的敵機警戒任務，由十軍團所屬陸軍58砲指部執行，而砲兵防空部隊在機動至戰術陣地後，便迅速完成「復仇者」防空飛彈車部署。軍方人士表示，雖然今日部分空中任務受到颱風影響而取消，但該作戰區仍考量現地實際天候情形，實施原定演訓任務。

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陸軍58砲指部所屬的「復仇者」防空飛彈車進入台中港區後，便披上野戰偽裝，並完成部署。（陸軍十軍團提供）在所屬飛彈班接獲任務後，班長旋即下達接戰命令，命令操作官兵展開對空警戒，搜索敵機並鎖定。（陸軍十軍團提供）

從照片中可見，陸軍58砲指部防空部隊的任務地點，位於台中梧棲的台中港區，在飛彈班班長下命令後，操作手運用復仇者飛彈車，針對港區周邊空域進行搜索、警戒，建構接戰的近程防護網。

飛彈車操作手收到班長接戰指令後，便運用復仇者飛彈車搜索、進而鎖定敵機，模擬發射刺針飛彈，以保持周遭空域安全。（陸軍十軍團提供）



而在班長喊出「射手注意，目標12點鐘方向一批一架次低空」的指令後，操作手便啟動接戰程序，模擬發射刺針飛彈，鎖定敵機並予以擊毀；飛彈班官兵在任務過程中配合嫻熟、有默契，順利完成防空接戰任務，確保部隊戰力完整。

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