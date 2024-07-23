取代魚叉飛彈 澳洲海軍NSM反艦飛彈RIMPAC擊中目標

澳洲皇家海軍「雪梨號」驅逐艦，在「環太平洋軍演」（RIMPAC）2024期間，首次試射「海軍打擊飛彈」（NSM）。（取自澳洲國防部專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國軍聞網站「Naval News」報導，澳洲國防部22日宣布，澳洲海軍「荷巴特級」（Hobart class）驅逐艦「雪梨號」（HMAS Sydney）在參與「環太平洋」（RIMPAC）2024軍事演習期間，首次成功試射「海軍打擊飛彈」（NSM）。這次試射標誌著澳洲海軍正式啟用新型飛彈系統，取代老舊的魚叉飛彈（Harpoon）。

據報導，「環太平洋」2024軍事演習由美國海軍在夏威夷外海主辦。在一項模擬演習中，「雪梨號」試射了NSM反艦飛彈，目標是擊沉退役的美軍兩棲攻擊艦「塔拉瓦號」（Ex-USS Tarawa LHA1）。

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「雪梨號」試射了NSM反艦飛彈，目標是擊沉退役的美軍兩棲攻擊艦「塔拉瓦號」（Ex-USS Tarawa LHA1）。（取自澳洲國防部專頁）

澳洲國防部長康洛伊（Pat Conroy）表示，這次成功試射體現了澳洲政府致力於與國防工業合作，加速提升戰力的承諾。他指出，此次試射是國防部門、國際夥伴和澳洲工業界通力合作，加速交付新能力以促進區域穩定的絕佳範例。

康洛伊特別提到了國防部與康士伯防務澳洲分公司（Kongsberg Defence Australia）的合作，以及包括馬蘭德（Marand）、艾羅邦德（Aerobond）、澳洲精密科技（Australian Precision Technologies）等在內的多家本地公司的參與。

澳洲海軍司令哈蒙德中將（Vice Admiral Mark Hammond）強調，「雪梨號」在「環太平洋」2024演習期間發射NSM飛彈，代表了澳洲海軍水面艦隊致命性和生存能力的顯著提升，能夠在更遠的距離上對敵手構成威脅。」

哈蒙德指出，包括NSM飛彈在內的多域打擊能力，是遏阻任何潛在敵手企圖對澳洲投射力量的基礎。

這次試射是澳洲政府落實《國家國防戰略》（National Defence Strategy）目標的重要里程碑。該戰略以「拒止」（denial）為核心，旨在防止任何潛在敵手透過武力脅迫澳洲，同時支持區域安全與繁榮。

專家分析指出，澳洲此舉反映了該國對印太地區日益複雜的安全形勢的戰略考量。隨著區域緊張局勢升高，澳洲正積極強化其軍事能力，以反制潛在威脅。

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