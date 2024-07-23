「風魔」震撼登場！以色列新型飛彈改寫戰爭規則

「風魔」巡弋飛彈的設計旨在以最小資源，對付各種目標並達到超過200公里的打擊範圍。（取自IAI官網）



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〔編譯陳成良／綜合報導〕外媒《航空周刊》（Aviation Week）報導指出，7月22日在英國的法恩堡航空展（Farnborough Airshow ）上，以色列航空工業公司（IAI）首次公開展示了其新一代「風魔」（WIND DEMON）空對地巡弋飛彈。這款飛彈融合了多年來IAI在飛彈與滯空彈藥開發方面的經驗，為現代戰爭中提供了一種既實用又具經濟效益的解決方案。

據報導，「風魔」飛彈以其獨特的模組化設計，結合了經濟實惠、適應性強和先進的作戰能力，適用於各種戰爭領域。這款飛彈的開發基於一項深入的需求評估，強調在面對需求量大的有效彈藥時，如何以較低的成本實現高效打擊。該飛彈的設計旨在以最小的資源，對付各種目標並達到超過200公里的打擊範圍。

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「風魔」飛彈可從如直升機或巡邏機等空中平台發射，根據預設的任務計畫進行攻擊，無論是移動還是靜止的目標。其具備先進的遠程打擊優勢，並且為「自導式飛彈」，同時還提供「人機介入」的操作模式。這種能力的組合使得飛彈能夠從低空接近敵人、發射飛彈後再迅速脫離。

此外，「風魔」配備了先進的日夜光電和雷射導引探測器，能夠在全天候條件下實現精確的目標檢測、識別和分類。其戰鬥部重量超過20公斤，可根據需求進行爆炸、破片或穿透效果的調整。低飛行姿態提高了其生存能力，能有效避免被探測和干擾。

「風魔」飛彈還具備增強的連接功能，包括即時影像傳輸、操作人員介入控制和低空保持。其可調速模式允許在關鍵點進行高速反應或選擇性慢速接近，提升了靈活性和反應速度。

IAI旗下系統飛彈與太空集團（Systems Missiles & Space Group ）執行副總裁暨總經理巴列夫（Guy Barlev）表示：「我們看到市場對於有效且經濟實惠的系統需求不斷增長。我們設計了『風魔』以滿足這一需求，並以其顯著的能力和經濟的價格點，讓客戶能夠以大量購買。」

2024法恩堡航空展，以色列「風魔」飛彈成為焦點。（取自IAI官網）

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