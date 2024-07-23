一年期義務役參與漢光演習！外島啟用舊據點 增強火力要點部署

漢光40號演習期間，陸軍馬祖防衛指揮部步兵營實兵演練實施「平封戰啟」據點開設暨軍品整補作業，官兵不分志願役或義務役，皆投入作戰兵力運用，強化戰略要地之火力部署。（青年日報提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕漢光40號演習不只局限於台灣本島，外離島在戰況發布後更需秉持「同舟共濟，同島一命」的精神，為加強離島自我防衛能力，陸軍馬祖防衛指揮部步兵營今（23）日實兵演練實施「平封戰啟」據點開設暨軍品整補作業，官兵不分志願役或義務役，皆投入作戰兵力運用，強化戰略要地之火力部署。

據《青年日報》報導，馬祖防衛指揮部步兵營於「漢光40號演習」實兵演練期間，針對指定要域碉堡，實施平封戰啟據點開設暨一、三、五類軍品整補作業，任務官兵依令機動至據點完成開設及後勤整補，並完成兵火力部署，鞏固第一線防衛戰力。同時，一年期義務役士兵亦身著全套戰鬥個裝，在豔陽下協助進行各類補給作業。

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據點開設的過程中，官兵必須搬運重達10餘公斤的整補物資，在陡峭狹窄的據點中上上下下，加上碉堡年代久遠，內部空氣較不流通，因此對於官兵身體狀況來說是一大考驗。（青年日報提供）

報導指出，據點開設的過程中，官兵必須搬運重達10餘公斤的整補物資，在陡峭狹窄的據點中上上下下，不過由於這些據點平時為封閉的，僅在戰時開啟運用，加上年代久遠，內部空氣較不流通，因此對於官兵身體狀況來說是一大考驗。而這些第一波補給的一、三、五類物資分別為第一類糧秣、第三類油料能源及第五類彈藥，三者皆是維持基本作戰的必需品。

此外，為讓「前線」官兵應對緊急狀況處置，官兵在進入戰鬥守備位置後，遂即分別實施「據點7防」狀況演練，針對防機降、防突擊、防火、防滲透、防砲擊、防破壞、防化生放核等7項狀況進行處置，以強化突發狀況應處作為，確保防區第一線守備能量。

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