美軍極音速武器首次亮相重要演習 展示突破性戰力

6月25日，美國陸軍第1多領域特遣部隊的第5砲兵營Bravo連，於「堅定獵人24-2」演習中，準備啟動LRHW發射架，標誌著陸軍極音速能力首次整合進聯合訓練。（美國陸軍官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕 軍聞網站「Military Leak」報導，美國陸軍的「暗鷹」長程極音速武器（Long-Range Hypersonic Weapon, LRHW）於「堅定獵人24-2」（Resolute Hunter 24-2）演習中首次亮相，展示其突破性能力。

據報導，這次演習於2024年6月25日至27日在內華達州的海軍航空戰鬥發展中心（NAWDC）舉行，是美國國防部唯一專注於戰鬥管理、指揮與控制、情報、監視和偵察（BMC2ISR）的訓練。

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在演習中，陸軍第1多領域特遣部隊（1MDTF）第5砲兵營中的Bravo連（Bravo Battery）成功展示了其長時間持續作戰的能力。該部隊自2019年起參與極音速武器的原型研發，並經過多次裝備訓練，於2023會計年度完成全面部署。

1MDTF指揮官基恩上校（Col. Charles Kean）表示，這次演習對於鞏固多領域作戰能力的整合至關重要，對未來的聯合作戰有著深遠影響。Bravo連指揮官珍妮弗·李上尉（Capt. Jennifer Lee）也讚揚團隊在複雜訓練環境中的卓越表現，強調了陸軍在聯合作戰中的關鍵角色。

今年初，該部隊成功將LRHW武器系統部署至佛羅里達州卡納維拉爾角（Cape Canaveral），進行了至今最長距離的移動，展示了快速部署的能力。

報導提到，作為印太地區的核心力量，1MDTF不斷強化其遠程精準打擊能力，以對付敵方的反介入/區域拒止（A2AD）威脅。

美國陸軍計劃在全球戰略要地擴展這一能力，維持其在現代戰爭中的技術優勢和戰場主導地位。

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