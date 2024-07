俄羅斯陶普斯港煉油廠 遭烏克蘭無人機攻擊起火

烏克蘭無人機對俄羅斯煉油廠工動空襲。(圖擷取自 X )

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,烏克蘭武裝部隊在戰爭期間頻頻對俄羅斯境內煉油廠發動攻勢,有消息指出,烏克蘭無人機22日對俄羅斯圖阿普謝(Tuapse)的一處煉油廠發動空襲,造成煉油廠受損燃燒。

綜合外媒報導,7月22日烏克蘭無人機對俄羅斯圖阿普謝的一處煉油廠發動攻擊,煉油廠受到攻擊後起火燃燒,當地緊急部門派出工作人員控制火勢,當地官員稱,火勢已經被控制,無人受傷,並拒絕透露煉油廠受損程度與是否還有在運作中。

請繼續往下閱讀...

烏克蘭官員稱,這起攻擊事件是為了報復俄羅斯近期對烏克蘭能源系統與基礎設施的攻擊,俄羅斯則反咬烏克蘭的攻擊行為是恐怖攻擊。

Russian Telegram channels report a drone attack on an oil refinery in Tuapse, Krasnodar region of Russia.



According to the Russian Defense Ministry, "all drones were shot down". The video shows the "successful work" of Russian air defense. pic.twitter.com/UUXq3qAVdY