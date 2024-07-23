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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

在我國漢光演習前返航 俄3軍艦上周末取道我東部外海

2024/07/23 16:54

俄國海軍3艘「守護級」輕型巡防艦，本月19、20日間通過台灣東部外海，並持續通過對馬海峽。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）
〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部本月22日至26日進行「漢光40號」實兵演習，在此之前，日本防衛省昨（22）日公布俄國海軍所屬3艘「守護級」輕型巡防艦動態，指其於19日、20日取道台灣東部外海向北航行。據公開資訊研判，這批軍艦應為本月中旬參加中國、俄羅斯「海上聯合-2024」軍演的一部分兵力。

日本防衛省統合幕僚監部22日發布公開資訊陳述，俄羅斯海軍2艘「守護級」輕型巡防艦，在7月9日、10日間通過日本與那國島以東、西表島以西海域向南航行。日本自衛隊隨後於7月19日、20日間，偵獲3艘同級艦自與那國島以西、台灣以東海域北返，21日則已通過日本與朝鮮半島間的對馬海峽。

對於俄國軍艦動態，日本自衛隊派出「海霧號」護衛艦、P-1反潛機等海、空兵力嚴密監控。

舷號335的俄國海軍「守護級」輕型巡防艦，本月19、20日間通過台灣東部外海。（路透社檔案照）
值得注意的是，舷號335、343的2艘「守護級」輕型巡防艦，曾於本月中旬前往中國廣東湛江，參與中、俄合辦的「海上聯合-2024」軍演，研判這批軍艦在演訓後，取道台灣東部外海返航；另根據我國國防部19日至20日間發布的中共海、空兵力動態顯示，有2架次直升機在台東以東、靠近我國防空識別區東界處活動，是否與俄艦互動尚待商榷。

俄羅斯海軍有9艘現役「守護級」輕型巡防艦，排水量約1800噸，可以14節（約25.9公里）速度航行4000浬（約7408公里）。雖然排水量不到2000噸，卻有驚人火力，若追求火力最大化，至多可搭載48枚9M100短程防空飛彈、8枚3M24反艦飛彈。另外，「守護級」輕型巡防艦還有「獵豹級」、「轟鳴級」等二款稍微放大艦體的衍生型。
俄國海軍3艘「守護級」輕型巡防艦，本月19、20日間通過台灣東部外海，並持續通過對馬海峽。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

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