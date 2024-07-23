馬防部甲車從坑道傾巢而出 「搶點」關鍵基礎設施守護國之北疆

漢光40號演習第2天，馬防部北高守備大隊接獲命令執行關鍵基礎設施防護實兵演練，官兵遂駕駛CM21裝甲運兵車，由戰力保存坑道據點整裝出發。（青年日報提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕漢光40號實兵演習22日起實施至26日，外離島部隊在戰況發布後，更需秉持「同舟共濟，同島一命」精神，面對前線的時效壓力，陸軍馬祖防衛指揮部北高守備大隊今（23）日展開「關鍵基礎設施防護」演練，官兵從戰力保存坑道據點傾巢而出，在敵方攻佔關鍵基礎設施前先行「搶點」守護。

馬防部官兵在演習首日的戰力保存階段，已將部隊移防至坑道內，今（23）日再接獲命令，執行關鍵基礎設施防護實兵演練。據《青年日報》今日報導陳述，馬防部北高守備大隊官兵今日獲令後，迅速由戰力保存坑道據點整裝出發，並駕駛CM21裝甲運兵車，克服地形高低起伏障礙，抵達防護目標位置。

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官兵駕駛CM21裝甲車，由戰力保存坑道據點整裝出發，途中克服地形高低起伏障礙，前往防護目標位置。（青年日報提供）

抵達目標區後，官兵迅速實施下車戰鬥，各排、班長率領官兵佔領有利位置，在交互掩護下前進，接續快速進入設施內，執行搜索及限制空間戰鬥。在室內狹窄空間裡，官兵依威脅位置持續變換隊形，以應對可能突發的狀況，驗證設施防護作戰能力。

抵達目標區後，官兵迅速實施下車戰鬥，各排、班長率領官兵佔領有利位置，接續相互掩護，快速進入設施內執行搜索及限制空間戰鬥。（青年日報提供）

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