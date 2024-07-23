漢光演習近岸偵搜 第5作戰區陸軍無人機升空

官兵進行無人機飛行前檢查。（陸軍提供）

〔記者歐素美／台中報導〕漢光演習登場，國軍第5作戰區陸軍部隊為提升防衛作戰監偵效能，今天運用戰術型無人機實施近岸偵搜演練，透過實兵驗證，全面強化聯兵營監偵能力，藉此提升作戰效能。

演習過程，官兵抵達戰術位置後，迅速向四周警戒，開始檢整戰術型無人機，由搜索士操作無人機針對守備區域進行偵搜，模擬戰時偵查戰場環境及敵軍位置，展現裝備監偵優異性能。

請繼續往下閱讀...

連長林少校說，在烏俄戰爭驗證下，無人飛行載具的作戰效能備受關注，不僅能運用高空偵察方式，即時獲取戰場情資及偵搜敵軍部署，亦可觀測火力效能實施數據修正，且能第一時間將戰場資訊整合傳送到指揮所，供指揮官即時下達與修正作戰決策，更精確達成作戰任務。

官兵進行無人機飛行前檢查。（陸軍提供）

官兵進入戰術位置後迅速實施警戒。（陸軍提供）

官兵操作無人機。（陸軍提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法