漢光40號演習 步兵137旅台南鯤鯓「鄉鎮作戰」

國軍選定適當地點設置掩護堆起沙包，有效發揚後備部隊防衛作戰效能。（記者李惠洲攝）

〔記者李惠洲／高雄報導〕漢光40號演習進入第二天演練，今日（23）下午位在台南鯤鯓里實行步兵137旅的「鄉鎮作戰」計畫，地點就選在鯤鯓海岸邊，投入守備區域之戰場經營與整備，從海灘到村落，逐次構築防禦工事，並依敵情研判及我軍事行動規劃，選定適當地點設置掩體、機槍陣地、迫砲陣地、補給點、指揮所等，編組濱海城鎮守備陣地，發揚後備部隊防衛作戰效能。

陸軍步兵137旅教召部隊今（23）日在臺南鯤鯓喜樹地區，結合狀況演練守備部隊運用城鎮編組陣地課目。（記者李惠洲攝）

這次演練主要目的是讓國軍弟兄能夠熟悉城鎮作戰的模式，達到一個部隊動員戰力能夠應變、防衛與打擊，結合狀況演練守備部隊運用城鎮編組陣地課目，使召員熟稔戰術位置及作戰任務，確保火力發揚、有效阻殲來犯之敵。

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國軍選定適當地點設置掩護堆起沙包，有效發揚後備部隊防衛作戰效能。（記者李惠洲攝）

這次還在鯤鯓派出所當作一個主要制高點來做偵查使用，偵查兵在高處能夠掌握海岸邊的一舉一動，另外在這次的「鄉鎮作戰」計畫中，路口也堆起沙包來做防禦，就連廢棄的屋子也成為國軍隱匿攻擊敵人的最佳防護。

陸軍步兵爬上天橋做偵查任務。（記者李惠洲攝）

有趣的是，位在台南鯤鯓也是許多廟宇的聚集地，所以當演習開始時，一旁路上的布袋戲棚還正在演出布袋戲來酬謝神明，一動一靜的場面衝突感，讓緊張的演習氣氛緩和許多。

處於「鄉鎮作戰」，就算是一旁的電線杆也成為最佳步兵的防禦位置。（記者李惠洲攝）

這次「鄉鎮作戰」演習借調鯤鯓派出所當作一個主要制高點來做偵查使用，偵查兵在高處能夠掌握海岸邊的一舉一動。（記者李惠洲攝）

從海灘到村落，就連廢棄的房子都成為構築防禦敵人的最佳掩護位置。（記者李惠洲攝）

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