超音速防禦利器！BDA在法恩堡展推出VSHORAD系統

〔編譯陳成良/綜合報導〕軍事新聞網站《Defence Blog》報導,歐洲領先防務製造商MBDA在法恩堡國際航空展上首次亮相其最新的便攜式空中防禦系統(MANPADS),即「非常短程空中防禦系統」(VSHORAD)。這款先進的防禦系統專為義大利陸軍研發,並計劃推向國際市場。

據報導,「VSHORAD」飛彈是一種超音速、自導式的攔截飛彈,配備了先進的圖像處理尋標器,能夠有效對付各種空中威脅,包括戰機、直升機及小型無人機。這款飛彈的設計使其能夠輕鬆整合到現有和未來的自動炮塔裝備車輛上,其中包括在MBDA展台展示、由義大利防務集團(IDV)製造的多用途輕型裝甲車VTLM2。

IDV是義大利一家專注於防務和安全解決方案的公司,而VTLM2則是一種靈活的裝甲車,能夠搭載各種武器系統。

「VSHORAD」系統的便攜性使其特別適合空降部隊和兩棲部隊使用,安裝在軍事車輛上時,能提供顯著的戰術優勢。此外,這一系統還將納入MBDA的「Sky Warden」(天衛)系統中,「Sky Warden」是一個模組化、可擴展的防禦系統,旨在對付無人空中系統(C-UAS),提供靈活且有效的防禦能力。

MBDA公司指出,這一新系統的開發是基於義大利陸軍去年提出的需求,要求一種非常短程的便攜式空中防禦飛彈。該系統完全符合北約(NATO)標準,確保在各種作戰環境中的有效性和互操作性。

