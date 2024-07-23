模擬金門機場遭「夜襲」 金防部首度演練關鍵基礎設施防護

金防部夜間於金門航空站執行「關鍵基礎設施防護」演練，守軍逐步對航空站展開攻堅。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕陸軍金門防衛指揮部今晚首度在金門航空站執行「關鍵基礎設施防護」演練，模擬航站遭敵軍「夜襲」採機降方式攻入，最後國軍結合地區警力及航警，與應援部隊展開攻堅，在狙擊手掩護下發動攻擊，並肅清機降敵人，恢復航空站正常運作。

金門航空站遭敵軍機降「夜襲」 金防部首次挑戰「關鍵基礎設施防護」演練。（記者吳正庭攝）

這場演練是金防部首度以地區「關鍵基礎設施」作為假想防護目標，執行時間在晚上，難度提高。

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金門航空站遭敵軍機降「夜襲」， 金防部展開「關鍵基礎設施防護」演練。（記者吳正庭攝）

國軍模擬航空站遭敵方飛機空降後侵入，襲擊航警，挾持、驅離航廈作業人員，縱火破壞電力設施，以癱瘓航站運作，守軍部隊接獲通報後，隨即派出人、車抵達現場，並與航空站人員完成戰場會商，結合地區警力及航警設置「外圍警戒、中層阻殲、核心固守」3道防護，由應援部隊對敵軍進行攻堅，官兵在狙擊手掩護下發起攻擊，肅清敵軍。

金門航空站遭敵軍機降「夜襲」， 金防部與航警展開戰場會商。（記者吳正庭攝）

金防部指出，這次演練模擬敵軍在夜色掩護下，對我軍發動攻擊，官兵依令應援，不僅出動夜視鏡等工具，也改變一般作戰場域，並透過不同單位間的協調管制，確定支援、被支援作為，以落實聯合作戰，驗證夜戰及限制空間戰鬥訓練成果，展現防區官兵精實戰力。

金門航空站遭敵軍機降「夜襲」，國軍逐步展開攻堅。（記者吳正庭攝）

金門航空站遭敵軍機降「夜襲」，國軍逐步展開攻堅。（記者吳正庭攝）

金門航空站遭敵軍機降「夜襲」，國軍進到航站內逐步展開攻堅。（記者吳正庭攝）

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