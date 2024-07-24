澎湖漢光今晨實彈射擊 步戰砲火力聯合打擊堪比富士山演習

雙聯裝刺針飛彈發射瞬間。（圖片擷取自直播畫面）

〔記者吳哲宇／台北報導〕今天（24日）是漢光演習第3日，各地操演雖受凱米颱風影響有所更動，清晨仍如期在澎湖舉行實彈射擊，並透過直播方式呈現在國人面前。操演全程各型火炮打擊不斷，掩護地面機步丶戰車火力，戰甲車及單兵火力隨敵不斷接進而分批次逐步發揚火力，單兵熟練操作標槍飛彈順利打擊標靶，現場機、砲聲轟隆不斷，場面震撼。

官兵於最後階段與戰、甲車在岸際實施最後接戰。（圖片擷取自直播畫面）

國軍今日於澎湖第一作戰區執行聯合反登陸作戰實彈射擊操演，演習甫開始時說明官解釋操演假想狀況，在海面設立多層次目標區，以模擬敵軍船團、舟波登陸狀況。

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單兵標槍飛彈順利擊中標靶。（圖片擷取自直播畫面）

軍方此次以直播方式公開操演實況。首先釋出稍早畫面，各型戰甲車於夜色時分在官兵戮力整備下，實施彈藥武器整補、戰力保存。陸上兵力從基地出發，進入戰術位置隱蔽，等待可能來犯之敵軍。

單兵標槍飛彈發射瞬間。（圖片擷取自直播畫面）

說明官並指出，本次演習由於受到颱風影響，因風雨考量取消海、空兵力射擊，參與演習的海空兵力也做任務調整進行高司作業。不過直播仍釋出IDF戰機攻擊海面船艦及錦江級巡邏艦高江號偵巡警戒海面畫面。

甲車向岸際陣地挺進，射擊完後脫離陣地畫面。（圖片擷取自直播畫面）

演習首階段開始時，官兵於戰術位置操作雙聯裝刺針防空飛彈，在PSATR預警雷達運作輔助下，射手追瞄紅火蟻靶機並發射刺針飛彈，順利擊中靶機，準備及追瞄過程快速，官兵發射後即拆卸裝備進行轉移。

國軍以120公厘砲及81車載迫擊砲全程實施火力打擊掩護。（圖片擷取自直播畫面）

另一方面，國軍以105公厘榴砲及CM21裝甲車81公厘迫砲實施火力打擊，為戰、甲車戰術機動與火力打擊進行砲擊掩護。首先，火砲發射照明彈為地面火力照明空中目標，地面官兵並以機槍火力及反制無人機系統對空中無人機假想敵實施對空射擊及干擾。說明官補充，150公厘、120公厘及60公厘的照明彈燃燒時間分別為120、50及40秒。

次階段模擬敵軍登陸船團持續挺進下，國軍陸上兵力前進至岸際射擊陣地，國軍以M60A3戰車向岸際挺進，M60A3組成分隊，從攻擊發起線推進同時進行瞬停以及行進間射擊，第一批隊發射後即向左右脫離射擊陣地，脫離陣地過程中M60A3也不忘向海面持續打擊，且全程都有各型火砲實施火力打擊掩護。

隨後，機步排接續M60A3戰車火力，向岸際射擊陣地推進，CM21裝甲車持續以機槍、榴彈槍火力向海面實施射擊，並採機動方式射擊完畢後即脫離陣地；而隨著敵軍距離不斷接近，國軍單兵攜帶標槍飛彈，在隱蔽陣地下對敵發射飛彈，順利擊中標靶，單兵發射後迅速脫離戰場。

在最後階段，戰、甲車則在火砲掩護下，重新返回岸際射擊陣地，單兵跳下運兵甲車，與戰、甲車在岸際實施最後接戰，機、步槍及戰車火砲持續對海面傾瀉火力，海面上水花四濺，砲兵砲彈於空中爆炸對海面散射破片，全體官兵並於最後激戰機會結束後相互掩護脫離陣地。

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