防敵突入國軍重鎮 憲兵深夜封北市復北地下道練「橋隧檢管」

憲兵訓練中心官兵昨於北市復興北路地下道實施「橋隧檢管」實兵演訓。（軍聞社）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部持續進行「漢光40號」實兵演習，憲兵訓練中心昨（23）日晚間在台北市復興北路地下道進行「橋隧檢管」實兵演訓，軍、警、民防團隊冒著風雨，在地下道出口部署多層阻絕設施、兵力，防範敵「第五縱隊」滲透、攻入國防部大直博愛營區等地。

雖然凱米颱風攪局，導致國軍不斷調整「漢光40號」實兵演習課目，部分投入操演兵力已轉為救災待命部隊，但國軍仍把握颱風來襲前空檔持續練兵。因此，憲兵指揮部22日晚間至23日凌晨，先模擬封鎖、管制台北市聯外橋樑，並以連接北市萬華與新北板橋間的華翠大橋為實兵演訓地點，與地方政府、警察、民防團隊合作，布下多層阻絕設施管制進出車輛，並輔以假訊息辯證、反特工作戰等各式情境，驗證部隊臨戰能力。

憲兵、警察與民防團隊昨於北市復興北路地下道實施「橋隧檢管」實兵演訓。（軍聞社）

接著，憲兵昨移師連接台北市中心與大直的復興北路地下道繼續練兵，復興北路地下道與大直橋皆為跨越基隆河的交通要道，二處端點鄰近松山機場與國防部博愛營區。國軍官媒「軍聞社」今日報導，憲兵訓練中心昨日夜間於復北地下道實施「橋隧檢管」課目實兵演練，由軍、警及民防團隊聯合編組，於地下道出入口部署，以驗證關鍵基礎設施「中層阻殲」任務，強化戰時應變能量。

從「軍聞社」發布訊息可見，參與操演官兵在地下道二側出口以沙包、拒馬作為阻絕設施，並在掩體後方持槍守備，以利攔查臨檢出入車輛。操演現場也下達多種況令，官兵須及時應變排除狀況。另據了解，此次操演主要目的，在於杜絕敵方「第五縱隊」對我國設施滲透與破壞。

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憲兵指揮部表示，此次演習係以實戰化思維，採仿真輔助狀況，以畫夜連續方式演練，建構可恃戰力，確保國家安全。

憲兵、警察與民防團隊昨於北市復興北路地下道實施「橋隧檢管」實兵演訓，操演人員冒雨布防。（軍聞社）

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