日德軍事合作頻繁 兩國戰機在北海道千歲基地聯合演訓

日德兩國戰機在北海道千歲基地實施實施聯合訓練。（圖擷取自航空自衛隊官方X平台）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本自衛隊近年來與德國頻繁合作，日德23日在北海道千歲基地實施聯合訓練，航空總隊司令官鈴木康彥中將表示，兩國聯合演訓有利於進一步強化在印度太平洋地區的合作。

根據日本《共同社》報導，日德兩國從7月22日起聯合演訓3天，德國派出3架「颱風」戰機和3架運輸機，與航空自衛隊F-15戰機進行聯合演訓。此次演訓也是自從2022年9月以來，德國空軍飛機第二次在日本訓練。

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23日在北海道千歲基地展開紀念活動時，樂隊演奏日德兩國國歌，德國空軍司令格哈茲（Ingo Gerhartz）中將在記者會中表示，此次訓練向全國展現日德關係是多麼緊密。鈴木康彥中將則表示，兩國聯合演訓有利於進一步強化在印太地區的合作，實現地區的和平與穩定。

除此之外，航空自衛隊與德國空軍在本月19日至20日和西班牙空軍一同在千歲基地實施「日德西」3國聯合演訓，此次是西班牙空軍首度赴日。近日在茨城縣的航空自衛隊百里基地，也進行航空自衛隊軍機和法國空軍「飆風」戰機的聯合訓練。

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