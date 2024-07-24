漢光40號實兵演習Day3重點 外島反登陸操演、萬安演習登場

國軍「漢光40號」第三天台灣本島、外離島操演實施情形一覽。受中颱「凱米」襲台，本島大部分操演科目取消，僅離島反登陸操演照常進行；另輪由花東、離島地區實施的萬安47號演習，但花東、澎湖已確定取消。（資料照、取自Google Map；記者涂鉅旻製圖）

〔記者陳治程／台北報導〕國軍漢光40號演習進入第3天，由於中度颱風凱米來襲，故原定今日下午1時30分實施的花東、澎湖萬安演習取消，僅金門、連江二縣如期舉行。本、外島實兵操演部分，除稍早完成的澎湖反登陸操演，原定今日實施的金門反登陸操演改以實兵、不實彈方式進行，台北港反空機降、反特攻操演，以及西南外海的布雷操演皆因天候取消。

國軍漢光40號演習今日進入第3天課目，由第一作戰區的澎防部官兵在灘岸反登陸實彈操演揭開序幕，國軍亦安排直播及同步解說。天色未亮，操演官兵便展開武器彈藥檢整，隨後依序進入戰術位置；第一階段由雙聯裝刺針飛彈先行登場，接由105公厘榴炮、81公厘迫砲射擊，掩護M60A3戰車挺進岸際，隨著敵船團挺進，部分官兵下車作戰，更發射標槍飛彈命中海上靶標，全程火光四射、砲聲不斷，場面震撼。

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澎防部官兵今晨實施反登陸實彈操演，並發射105公厘榴砲予以火力掩護。（擷自青年日報直播影片）澎防部今晨反登陸實彈操演中，進入岸際戰術位置、依序對海上敵目標射擊的M60A3戰車。（擷自青年日報直播影片）隨著敵船團逼近，澎防部官兵下車作戰，並操作標槍飛彈，對海上敵目標進行打擊。（擷自青年日報直播影片）CM21裝甲車組官兵持續以機槍、榴彈槍火力向海面實施射擊。（擷自青年日報直播影片）

此外，原定今日實施的金門反登陸實彈操演，考量海上目標區有大量商船，基於安全考量而改為「實兵、不實彈」方式進行；台灣本島新北市的台北港反空機降、反特攻作戰操演，以及台南、高雄外海的濱海打擊操演與防禦性布雷操演皆取消。

另一方面，原定今日輪由花東、外島實施的「萬安47號」防空演習，國防部已於昨晚宣布取消，以利災防整備，澎湖演習也已於稍早確定取消，金門、連江縣2地的萬安演習，將如期實施。

原定今日實施的花東地區萬安演習，因凱米來襲宣布取消；唯澎湖、金門、連江縣3地的萬安演習將視天候滾動實施。圖為彰化縣22日萬安演習實施情形。（本報資料照，記者陳冠備攝）

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