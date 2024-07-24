颱風攪局！商貨船出現目標區 金門「聯合反登陸作戰」改實兵不實彈

金防部今天舉行「聯合反登陸作戰」操演，海面上目標區出現大批準備進入料羅港避颱的商船、貨船，不得不取消實彈射擊，僅實施實兵操演。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕陸軍金門防衛指揮部今天在后湖地區進行「聯合反登陸作戰」操演，因為凱米颱風影響，附近有多達30餘艘的商船，意外出現在演習目標區準備「排隊」，準備進入料羅港避颱，金防部基於安全考量，臨時取消反登陸作戰中的實彈射擊，僅實施實兵操演。

金防部政戰主任鄭傑元少將出面說明，由於海上目標區有大量商船，基於安全考量，取消實彈射擊。（記者吳正庭攝）

金防部「聯合反登陸作戰」操演，取消實彈射擊，僅實施實兵操演。（記者吳正庭攝）

金防部聯合反登陸作戰原預訂清晨5點30分登場，因為目標區內出現大批商船、貨船，以致包括20機槍及各式火砲的實彈射擊，不得不喊卡，金防部表示，在此之前，演習時間及範圍均已依規定公告，並於實際操演前，請海龍部隊出海告知，但由於準備進港的商、貨船太多，即使等到船隻全數進港避颱，又會和附近機場飛機降落時間衝突，基於安全考量，決定取消實彈射擊。

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金防部「聯合反登陸作戰」操演，取消實彈射擊，僅實施實兵操演。（記者吳正庭攝）

金防部「聯合反登陸作戰」操演，海面上目標區出現大批準備進入料羅港避颱的商船、貨船，不得不取消實彈射擊，僅實施實兵操演。（記者吳正庭攝）

金防部指出，此次操演動員各式戰甲車輛、火砲等裝備，並首次將義務役士兵納入編組；各部隊依聯合作戰計畫及協同計畫管制，實施反登陸作戰演練，主要在驗證部隊防空作戰、灘岸火殲、反擊等協同作戰能力與各部隊間聯動性。

金防部表示，部隊依想定進程，結合戰場實地景況，採全員實兵編組，確實完成反登陸作戰各階段戰術行動。

金防部基於安全考量，將「聯合反登陸作戰」的實彈射擊取消，僅實施實兵操演。（記者吳正庭攝）

金防部準備進行「聯合反登陸作戰」操演前，海面上目標區陸續出現準備進入料羅港避颱的商船、貨船。（記者吳正庭攝）

金防部取消實彈射擊，卻也讓不少起了大早前往附近海邊，準備拍攝火砲射擊的軍事迷空等一場。

金防部準備進行「聯合反登陸作戰」操演前，海面上已陸續出現準備進入料羅港避颱的商船、貨船。（記者吳正庭攝）

枕戈待旦，金防部準備進行「聯合反登陸作戰」操演的前一刻。（記者吳正庭攝）

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