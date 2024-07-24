夜間加滿再出發！澎湖M60A3戰車漢光演習補給後實彈射擊

第一作戰區今（24）日清晨仍在海空項目取消下，照常執行漢光40號演習反登陸操演，澎防部所屬M60A3戰車凌晨於野戰補給點先行演練了「油料整補」科目，接續開赴灘頭執行反登陸實彈射擊操演。（軍聞社提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕5天4夜的「漢光40號」演習今日進入第3天，儘管受凱米颱風影響，全台多數實兵操演今（24）日皆取消，不過屬第一作戰區的澎湖，今日清晨仍在海空項目取消下，照常執行陸軍反登陸操演，澎防部所屬M60A3戰車凌晨於野戰補給點先行演練了「油料整補」科目，接續開赴灘頭執行「反登陸」實彈射擊操演。

為確保部隊維持戰鬥力，國軍第一作戰區今日凌晨摸黑演練「油料整補」，油料補給分庫對前線進行主動運補，藉此驗證後勤「補給不間斷」的運補能量；而在夜間運補不僅考驗官兵熟稔後勤職能，且須在時間受限下安全地完成加油作業，更是一大挑戰，考驗官兵高度專注力和默契配合，每一個動作都必須準確無誤，確保在安全及高效率前提下進行整補，以維持戰力。

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夜間運補不僅考驗官兵熟稔後勤職能，且須在時間受限下安全地完成加油作業，更是一大挑戰，考驗官兵高度專注力和默契配合，每一個動作都必須準確無誤。（軍聞社提供）

行動開始前夜幕降臨，聯合作戰部隊迅速進入補給點再整補，為後續實彈火力發揚做足準備。補給單位在獲令後，隨即前往指定地點，運用M978油罐車待命進行加油；接著，參演的M60A3戰車依序進入指定補給點實施整補。然而，在夜間補給作業時特別注重敵情威脅，油彈部隊在警戒範圍及隱掩蔽良好情況下，方能安全進行整補作業。

補給單位在獲令後，隨即前往指定地點，待命，接著參演的M60A3戰車依序進入指定補給點實施整補。整補同時，油彈部隊也必須在警戒範圍及隱掩蔽良好情況下，方能安全進行整補作業。（軍聞社提供）

根據軍聞社報導指出，補給庫庫長紀中校表示，為滿足部隊作戰實際需求，此次實兵演練，以「分區囤儲、前推預置」為核心，將運補油料推進至前線，縮短受支援單位至後方地區提領的時間，以掌握運補時效。

緊接著在夜間油料補給後，參與演習的M60A3戰車與CM21裝甲車、81迫砲等「反登陸」部隊會合。破曉時分，在105榴砲及地面防空部隊的火力掩護下，甲車部隊向灘頭挺進，並向海面假想敵目標實施實彈射擊，接著裝甲運兵車的單並紛紛下車至灘岸掩蔽物後方進行輕兵器射擊，同時M60A3前往陣地，頓時各式大小火力傾瀉，拒敵於灘岸。

破曉時分，在105榴砲及地面防空部隊的火力掩護下，M60A3戰車等甲車部隊向灘頭挺進，並向海面假想敵目標實施實彈射擊。（青年日報提供）

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