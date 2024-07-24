無畏風雨！第一作戰區反登陸演習 刺針飛彈首次在澎湖發射

澎湖漢光操演實兵實彈訓練，因颱風攪局，僅剩陸軍照常演練。（澎防部提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕凱米颱風來勢洶洶，澎湖縣政府都宣布24日停班停課，但漢光操演不畏風雨繼續舉辦，雖然僅剩陸軍地面部隊參演，卻是首次在澎湖施放刺針飛彈，不用再像過去勞師動眾讓部隊移動到屏東縣訓練施放；下午萬安演習取消。

澎湖漢光操演實兵實彈訓練，刺針飛彈首次在澎湖發射，象徵國軍防禦能力提升。（澎防部提供）

漢光40號實兵演習進入第3日，重頭戲就是第一作戰區今（24）日凌晨實施「聯合反登陸作戰」實兵操演，結合想定及狀況發布，各型武器依令實彈射擊，展現官兵平日戮力戰訓成果，還首開現場直播，但受天候影響，海、空軍兵力支援因此取消；但陸上仍以刺針及標槍飛彈實施短程防空接戰及精準射擊，配合各式155、105榴砲、120迫砲等各式火砲編織綿密火網，掩護戰、甲車遂行灘岸戰鬥及反擊作戰。

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雖然因颱風來襲，澎湖實兵實彈操演，僅剩下陸軍參演部隊獨挑大樑，但首次在澎湖發射刺針飛彈，以往都必須移動部隊前往屏東易地訓練，刺針飛彈部隊在地部署發射成功，象徵澎湖防禦實力提升，也在風雨中展現捍衛疆土的決心，全程透過直播畫面，展現在國人眼前，對於國軍防衛實力更添信心。

另外原本下午在澎湖舉行的「萬安47號演習」，因颱風來襲先是規劃防空警報照常發放，並實施疏散避難及交通管制，但戰災搶救及戰時災民收容救濟站開設取消演練，卻因防颱應變中心中午11時開設，臨時決定全部取消演練，全力投入防災動員。

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