斯洛伐克首批2架F-16V返國成軍 我首批2架新機年底出廠測試

斯洛伐克國防部日前宣布，其向美國採購的14架F-16C/D Block 70戰機（又稱F-16V），日前已有2架新機飛抵國門，正式成軍服役。圖為斯國空軍接收的其中一架F-16V單座型機，機身編號1002。（斯洛伐克國防部官方Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國洛克希德．馬丁公司（Lockheed Martin，下稱洛馬）22日宣布，由斯洛伐克採購的F-16C/D Block 70戰機，日前已有2架新機飛抵該國、正式成軍服役，目前已生產5架，斯國空軍明（2025）年將在美國空軍國民兵基地，完成剩餘9架戰機的接裝工作；而我國向美採購的66架同型機，首批將於今年底（第4季）交付2架。

斯洛伐克空軍本次接收的2架F-16戰機為單座型，且因該國為接收該款新機的首個歐洲國家，斯國國防部更在前日為「毒蛇」的到來進行實況轉播，紀錄其首批美系戰機「落地」的歷史性時刻。

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斯洛伐克空軍的首批F-16V戰機，是在當地時間22日晚間抵達西部的馬拉茨基空軍基地（Malacky Air Base），基地則循慣例以水門禮迎接新機到來。（洛克希德．馬丁網站）

除了1002號機外，另一架編號1003的單座型新機也返抵斯國成軍服役。（洛克希德．馬丁網站）

美國國務院是在2018年批准出售斯國14架F-16C/D Block 70型機，以汰換前（2022）年退役的蘇系米格-29戰機；受到疫情影響，斯國去（2023）年9月底才展開首批2架新機測試，今（2024）年2月底接收後，再經過數月驗收才正式成軍服役。此外，斯國首架新型F-16雙座機，上（6）月則進駐美國莫里斯空軍國民兵基地（Morris ANGB, Ariz.）做為訓練機，剩餘9架新機未來也將在此交付該國。

斯洛伐克空軍首架雙座型F-16V Block 70戰機，上月中進駐美國亞歷桑納州的莫里斯空軍國民兵基地，擔綱起飛官訓練機的任務。（美軍DVIDS網站）

洛馬公司表示，截至目前為止已交付盟友12架同型機，尚有128架新機積壓（backlog）訂單待交付，其中有66架為我國訂單。

而國防部先前已證實，隨著原廠解決軟、硬體開發整合瓶頸，今年第4季確將接收首批2架新機測試，並敦促美方依約在後（2026）年交付完畢；該機未來將搭載內嵌式的AN/ALQ-254「蝮蛇之盾」電戰系統，並可掛載能偵蒐第5代匿蹤戰機的「紅外線搜索追蹤莢艙」（IRST），大幅強化空戰整體效能。

國防部日前證實，因洛馬解決軟、硬體開發整合問題，我國今年底確將接收2架新機展開測試工作。圖為我國空軍F-16V Block 20型機，日前起飛升空準備執行夜航任務。（記者劉宇捷攝）

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