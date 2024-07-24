波音研究F-15EX轉型電戰機 填補「咆哮者」退役空缺

F-15EX與傳統F-15之間的最大區別在於大幅強化了酬載與航電系統，對美國空軍而言是操作成本與性能最平衡的武器載台。（圖片擷取自美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國軍事網站《Breaking Defense》23日報導，美國波音公司正積極評估將F-15EX「鷹二式」（Eagle II）戰機改造成類似EA-18G「咆哮者」（Growler）的電子攻擊平台，以填補美國海軍電子戰機即將退役的空缺。這項計畫凸顯了電子戰在現代空戰中的關鍵地位，也反映了波音在戰機市場的策略調整。

EA-18G咆哮者（Growler）電戰機是由同為波音公司超級大黃蜂（Super Hornet）雙座型的F/A-18F發展而來。（路透資料照）

據報導，波音F-15業務發展主管諾沃特尼（Rob Novotny）日前在英國范堡羅航展接受《Breaking Defense》專訪時透露了這一消息。他表示:「『咆哮者』生產線已經結束，公司內部正在討論是否可以將F-15EX轉變為『咆哮者』。我們正在進行一些權衡研究。」

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「咆哮者」是美國海軍主力電子戰機，由F/A-18戰機改造而來，預計將於2027年停產。波音此舉意在填補「咆哮者」退役後的能力缺口，同時為F-15EX開拓新的市場機會。

諾沃特尼強調了電子戰能力在現代匿蹤概念中的重要性。他認為，匿蹤不應僅限於低可觀測塗層，而應包括能在敵方環境中執行任務而不被鎖定的能力，這一論點挑戰了洛克希德·馬丁公司匿蹤戰機生產領域的壟斷地位。

F-15EX已配備BAE系統公司提供的「鷹式主動被動警告生存系統」（EPAWSS），具備一定的電子戰能力。若要進一步發展成「咆哮者」角色，波音可能會擴充其電子戰能力，添加額外的干擾吊艙和其他輔助子系統。

F-15EX是F-15系列最現代化的版本，今年6月已交付首批作戰型給美國空軍國民警衛隊，達到初始作戰能力。在英國的法恩堡航空展（Farnborough Airshow ），波音展示了與美國空軍訂購版本相近的卡達F-15QA型號。

波音正積極向沙烏地阿拉伯、波蘭等國推銷F-15EX，印尼已承諾購買，以色列也將大量訂購。美國空軍目前計畫採購98架F-15EX，但最終數量可能會因國會干預或未來預算變化而調整。

諾沃特尼對F-15EX的國際市場前景感到樂觀，他指出：「全球防務市場對戰機的需求十分熱絡。不幸的是，世界局勢使各國重新關注制空與空中優勢平台。」

報導指出，這一發展反映了現代空戰中電子戰與傳統作戰能力融合的趨勢，也展現了波音在競爭激烈的戰機市場中尋求差異化的策略。隨著F-15EX潛在電子戰能力的擴展，它可能在未來的空中作戰中扮演更加多元化的角色。

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