敵船團看招！ 馬防部155公厘火砲射擊防中共封鎖航道

馬防部南竿守備大隊混砲連官兵實施155公厘榴彈砲射擊。（軍聞社）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍「漢光40號」實兵演習今（24）日進入第三天，為磨練外離島獨立作戰能力，陸軍馬防部南竿守備大隊混砲連於今日上午實施「航道封鎖實彈射擊」，動用155公厘加農砲打擊目標區敵船團，展現熾盛火力。

國軍「漢光40號」實兵演習雖遭遇強烈颱風「凱米」攪局，致使部分演訓課目取消，官兵改投入救災整備，不過，外離島官兵把握今晨空檔，持續進行實兵演訓。除了澎防部透過「鎮疆」操演，展現戰車、刺針飛彈等威力外，金防部亦派出各式戰、甲、砲車，進行反登陸實兵演訓。

位於國之北疆的馬防部駐軍今日清晨亦持續練兵，陸軍馬防部南竿守備大隊混砲連今日藉由「漢光」實兵演習，展開「航道封鎖實彈射擊」，馬防部官兵操作155公厘加農砲，結合防衛作戰構想，對目標區敵船團進行射擊，遏阻敵軍進犯，捍衛北疆。

請繼續往下閱讀...

馬防部南竿守備大隊混砲連官兵在實彈射擊前，依序完成陣地整備、彈藥檢查和通聯測試等整備工作。

在「航道封鎖實彈射擊」操演過程中，南竿守備大隊混砲連官兵於拂曉時分，依令完成陣地整備、彈藥檢查和通聯測試等射擊前準備，待射擊命令下達後，完成各項射擊程序，對目標區實施射擊，強大砲聲及火光震撼馬祖海域，藉此展現前線官兵守土決心。

「航道封鎖實彈射擊」的想定，為敵軍意圖封鎖國軍外離島航道，並派船團向我國領土進逼的情境，因此，我國守軍須擊潰封鎖重要航道的敵軍，確保運補及增援得以抵達。

另值得注意的是，由於國軍「漢光40號」實兵演習強調「不劇透」實戰化訓練，以往戰車、火砲「排排站」齊射的畫面已不復見，而改為機動部署於戰略要地，待命令下達即時射擊，藉由仿真訓練考驗官兵臨戰反應。

馬防部南竿守備大隊混砲連官兵實施155公厘榴彈砲射擊。（軍聞社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法