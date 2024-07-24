川普安危牽動全球！美國秘勤局招募最強狙擊步槍 規格超乎想像

2020年，一名美國特勤局反狙擊手小組（CS）成員手持現有栓動式步槍。（取自美國秘勤局專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《戰區》（The Warzone）報導，7月18日，美國秘勤局（USSS）發布了一項引人注目的採購需求，計劃採購新型模組化狙擊步槍系統，並要求供應商提供相應的配件和培訓服務。

據報導，此次採購案正值美國前總統川普於7月13日險遭暗殺之後，儘管目前尚無證據顯示兩者之間存在直接關聯，但時間上的巧合仍然引發外界關注，也突顯了特勤局在當前環境下所面臨的嚴峻挑戰。

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秘勤局在招標文件中明確表示，需要一種能夠適應各種環境條件的多口徑步槍，並要求其必須是市售且已量產的型號。這一要求反映了特勤局在應對潛在威脅時對武器系統的靈活性和可靠性的高度重視。

招標文件顯示，新的狙擊步槍必須能夠在.300 Winchester Magnum、.300 Norma Magnum、.300 Precision Rifle Cartridge（PRC）和.308 Winchester這4種口徑之間快速轉換，同時還要能夠根據射手慣用手進行配置調整。這種高度模組化的設計將使秘勤局反狙擊手（CS）小組能夠根據不同的任務需求和環境條件選擇最佳的口徑和配置，從而提高任務的成功率。

除了對槍枝本身的性能提出嚴格要求外，秘勤局還特別強調了對抑制器的需求。招標文件明確指出，步槍需配備Thunder Beast Arms Magnus-SR 30口徑抑制器，並將對其性能進行嚴格測試。抑制器能夠有效降低槍聲和槍口焰，有助於隱藏狙擊手的位置，提高其生存能力和任務效率。

目前，秘勤局反狙擊手小隊主要裝備的是.300 Winchester Magnum Mk 13 Mod 7狙擊步槍的改進型，以及奈特軍械公司生產的7.62x51mm SR-25系列半自動步槍。此次採購新型模組化狙擊步槍系統，體現了秘勤局不斷提升裝備水準，以因應日益複雜的威脅環境的決心。

報導提到，此次招標案也引發了外界對秘勤局維安工作的擔憂。7月13日，前總統川普在公開活動中險遭暗殺，暴露出秘勤局在情報收集、風險評估和現場應變等方面存在的漏洞。

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