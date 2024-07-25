圖解軍武》巡弋飛彈、飛機通殺！ 復仇者飛彈車扮演稱職阻攻手

復仇者飛彈車為國軍地面部隊野戰防空利器，本報《軍武頻道》以「圖解方式」為您解析。（資料照，記者涂鉅旻製圖）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍23日進行「漢光40號」演習期間，第五作戰區運用「復仇者」飛彈車模擬攔截敵空中目標。這輛與「漫威」超級英雄團體「撞名」的軍車，可掛載8枚刺針短程防空飛彈，攔截飛機、無人機與巡弋飛彈。自由時報《軍武頻道》以圖解軍武方式，為您解析這款捍衛野戰部隊安全的稱職「阻攻手」。

悍馬車＋飛彈發射塔＝「復仇者」

「復仇者」飛彈車是由一輛M1097A2悍馬車，以及一座飛彈發射塔組合而成，火力與機動性兼具。（軍聞社提供）「復仇者」（Avenger）飛彈車是波音公司（Boeing）1980年代研製的機動短程防空系統，其構型簡單，就是把一座飛彈發射塔，裝在一輛四輪獨立懸吊的M1097A2悍馬車之上，前座可供2至3人搭乘，後方則預留相當大的空間裝設飛彈發射塔，以及刺針飛彈備彈。

比起操作肩射式刺針飛彈、雙聯裝刺針飛彈的步兵，復仇者飛彈車可以時速89公里行駛，甚至還可以「邊跑邊打」，甚至在車外50公尺的進行「遙控」射擊，且具備全天候、全時段作戰能力，有利於快速部署、打擊，運用彈性相當廣泛。

8枚刺針射敵機 火力不容小覷

「復仇者」飛彈車可掛載8枚有效射程約4.8公里的刺針防空飛彈，另外可攜帶8枚備彈。（資料照）復仇者飛彈車的發射塔內為座艙，可容納一名射手操作飛彈，並透過座艙前的透明帷幕觀察外界動態。座艙二側各有一具四聯裝發射箱，右側發射架下方有一門12.7公厘機槍，作為輔助武器，左側發射架下方則有一組光電瞄準系統，整合光學瞄準器、前視紅外線偵測儀、自動影像追蹤裝置及雷射測距儀，以利追瞄敵目標。

「復仇者」飛彈車發射刺針飛彈瞬間。（國防部提供）復仇者飛彈車一次最多可掛載8枚「刺針」防空飛彈，有效射程約4公里，最大射程約8公里，飛行時速達2400公里，可有效攔截超音速戰機、直升機、無人機，甚至是亞音速巡弋飛彈等敵目標。另外，復仇者飛彈車還可另外攜帶8枚備彈，鞏固續戰能力。

唯值得注意的是，由於我國復仇者飛彈車已服役超過20年，現採用第三代的FIM–92D刺針飛彈，但隨著FIM-92F、FIM-92G等新款次型號問世，復仇者飛彈車恐怕無法整合、操作新型彈種，未來有無與時俱進升級空間，有待觀察。



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可以跑很快卻也有先天限制





「復仇者」飛彈車時速可達89公里，且具備一定越野能力，但由於車高較高，面對陡坡地形時仍有限制。（資料照）由於悍馬車本身具備「越野之王」美名，復仇者飛彈車亦繼承這項優勢，其車頭裝載一組通用汽車Detroit Diesel cooled V-8發動機，馬力達135匹，最高時速達89公里，其四輪傳動設計，即使面對緩坡、淺水溪流等地形，也能使命必達。

不過，與一般悍馬車相比，復仇者飛彈車光是飛彈發射塔就高達1.6公尺、重達2.5噸，致使總車高超過2.6公尺，一份國軍內部報告陳述，為避免復仇車飛彈車翻覆，因此只能行駛31度以下的坡度，遭遇邊坡地形時，單邊輪胎只能上抬22度左右，在台灣多山、多丘陵的地理環境下，有其運用限制。



需要其他「眼睛」早期掌握敵目標





CS/MPQ-90蜂眼雷達可扮演復仇者飛彈車的「眼睛」，掌握更遠目標。（取自青年日報）雖然復仇者飛彈車具備單車視距內作戰能力，但若要早期掌握敵目標，需仰賴「友軍」支援。我國在1996年向美國採購74套復仇者飛彈車時，考量預算限制，未能一併購入AN/MPQ-64哨兵雷達，但在中科院研發團隊努力下，順利將CS/MPQ-90蜂眼雷達、指揮車等整合，因此具備「射向自動指引（Slew To Cue）」能力。



我國地面部隊現可使用復仇者飛彈車、射程約15公里的「陸劍二」飛彈車滿足短、中程野戰防空需求，若我國順利向美國採購射程更遠的國家先進地對空飛彈系統（NASAMS），可望使防空網更加完善。

番外篇：刺針飛彈如何裝入「復仇者」系統？

復仇者飛彈車的飛彈箱體有上、下蓋，打開後即可見2枚刺針飛彈的槽位，官兵先用吊索掛起飛彈，並在人力輔助下放入飛彈槽內。（軍聞社提供）民眾可能好奇，刺針飛彈如何裝入復仇者飛彈車的發射箱內呢？國軍媒體《軍聞社》去年3月曾釋出照片，顯示飛彈箱體有上、下蓋，打開後即可見2枚刺針飛彈的槽位，官兵先用吊索掛起飛彈，並在人力輔助下放入飛彈槽內。

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