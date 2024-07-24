從「死神」到「棋手」！ Gambit 5無人機將改變未來航艦空戰模式

通用原子公司再推力作，Gambit 5無人機（右上）引領艦載無人機發展趨勢。（取自GA-ASI專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《戰區》（The Warzone）22日報導，在2024年英國范堡羅航展（Farnborough International Airshow）上，美國通用原子航空系統公司（GA-ASI，以下簡稱通用原子）展示了一款全新艦載無人機概念——「棋手5」（Gambit 5），預計將為未來航空母艦航空作戰帶來革命性變革。

Gambit 2 無人作戰飛行器最新渲染圖。（取自GA-ASI專頁）

據報導，Gambit系列無人機的最大特色在於採用模組化設計，可以根據任務需求快速更換機體和酬載。通用原子發言人布林克利（C. Mark Brinkley）表示，Gambit 5 是以該公司先前發表的Gambit 2無人作戰飛行器（Uncrewed Combat Air Vehicle，UCAV）為基礎，專為航艦起降進行了優化設計。

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「Gambit」英文原意是西洋棋棋術語「棄兵局」，突顯了這款無人機如同「棋手」般，能夠在戰場上靈活應變、運籌帷幄的特點。

通用原子強調，Gambit 5的武器搭載能力並非主要需求，它可以像Gambit 1一樣專注於情報、監視和偵察（Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance，ISR）任務，也可以採用混合配置。

由於航艦彈射器和攔阻索對飛機的起落架和機體結構產生巨大壓力，因此Gambit 5的模組化設計必須進行強化，才能承受艦載環境的嚴苛考驗。

目前，通用原子已與潛在客戶就Gambit 5的概念進行討論，其中包括有意將伊莉莎白女王級（Queen Elizabeth-class）航空母艦升級為彈射起飛/攔阻降落（Catapult Assisted Take-Off But Arrested Recovery，CATOBAR）的英國皇家海軍。

除了Gambit 5之外，通用原子還展示了搭載短距起降套件的MQ-9B無人機，以及其他適用於航艦操作的無人機概念。這些無人機將與F-35B等有人戰機協同作戰，大幅提升航艦艦載機聯隊的作戰效率和戰場感知能力。

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