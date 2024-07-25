阿拉斯加不平靜！ 中俄轟炸機現蹤 美加急派戰機攔截

中俄轟炸機現蹤美國阿拉斯加州附近空域。圖為俄軍TU-95轟炸機。（美聯社）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北美航太防衛司令部（NORAD）24日指出，中俄轟炸機現蹤美國阿拉斯加州附近空域，美國與加拿大緊急派遣戰機升空攔截。

綜合外媒報導，NORAD表示，24日偵測到2架俄羅斯TU-95轟炸機與2架中國轟-6轟炸機，4架中俄軍機在阿拉斯加防空識別區（ADIZ）的國際空域飛行，沒有進入美國及加拿大的領空，美國派出F-16和F-35戰機升空攔截，加拿大則派出CF-18戰機。

請繼續往下閱讀...

NORAD強調，未來將繼續監控北美空域附近的競爭對手行動，並隨時準備應對。美國國防部官員表示，俄羅斯軍機飛往阿拉斯加防空識別區並不罕見，但此次是首次在阿拉斯加防空識別區同時攔截中俄軍機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法