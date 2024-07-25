日、美環太「擊沉演習」聯手 12式反艦飛彈、海馬斯秀「以陸制海」

日本陸上自衛隊派出「12式」反艦飛彈參與環太軍演「擊沉演習」。（取自美國陸軍官網）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕以美國為首的29國部隊正進行「2024環太平洋」軍演 （RIMPAC 2024），日前藉由「擊沉演習（SINKEX）」實彈打沉排水量近4萬噸的「塔拉瓦號」兩棲突擊艦、1萬8千噸的「迪比克號」船塢運輸艦。除了海、空兵力，美國陸軍24日表示，其與日本陸上自衛隊亦分別派出「海馬斯」多管火箭及「12式」反艦飛彈參與演訓，強化跨國作業互通性。

荷蘭皇家海軍七省級巡防艦「特羅普號」（F803），在「擊沉演習」期間發射RGM-84「魚叉」飛彈。（美軍DVIDS網站）

綜合美軍公開資訊，多國聯軍參與環太軍演「擊沉演習」，先是在7月11日擊沉排水量1萬8千噸的奧斯汀級兩棲船塢運輸艦「迪比克號」（LPD 8），隨後於7月19日擊沉排水量近4萬噸的「塔拉瓦號」兩棲突擊艦（LHA-1）。包括美國、澳洲、荷蘭、馬來西亞及南韓5國海、空部隊參與這場演訓。

根據美軍資訊，美軍派出B-2轟炸機、F/A-18F戰機，澳洲皇家海軍派出霍巴特級驅逐艦「雪梨號」、荷蘭皇家海軍則由七省級巡防艦「特羅普號」參與演訓，共計動用AGM-158C「長程反艦飛彈」、GBU-31「聯合直攻彈藥」、RGM-84「魚叉」飛彈、「海軍打擊飛彈」（NSM）等軍備，擊沉二艘靶艦。

至於陸上反艦兵力部分，美國陸軍24日表示，包括美軍第1、第3多域特遣部隊（3d MDTF）、第25戰鬥航空旅、日本陸上自衛隊等，本月12日投入「以陸制海」演訓，第3MDTF與陸上自衛隊開設雙邊火協中心（BFSCC），第1MDTF使用「海馬斯」多管火箭系統，陸自則操作「12式」陸基反艦飛彈轟炸靶艦。從時間點研判，美、日二國地面部隊應參與擊沉「迪比克號」兩棲船塢運輸艦課目。

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美國陸軍第3多域特遣部隊指揮官羅斯（左）與一名日本陸上自衛隊一佐（等同於上校）討論戰訓事宜。（取自美國陸軍網站）

美國陸軍第3多域特遣部隊指揮官羅斯（Michael Rose）上校表示，美軍在環太平沿軍演期間，與日本陸上自衛隊並肩參與演訓，藉此增加雙方作業互通性，且美、日雙方能力互補，藉由演訓整合資源，可望支持「擊沉演習」的跨國部隊。

日本「12式」反艦飛彈為三菱重工研製的精準彈藥，自2015年服役迄今，可供飛彈發射車搭載，其衍生型「17式」艦載反艦飛彈，則可供搭載神盾戰鬥系統的「摩耶級」護衛艦使用。「12式」陸基反艦飛彈射程約200公里，但日本正持續尋求增程之道，根據日本防衛省2020年公開資訊，計畫將其增程至媲美「戰斧」巡弋飛彈的1500公里，滿足「以陸制海」戰略打擊能力。12式飛彈反艦飛彈增程型最新外觀曝光，近似英、法共研的「暴風影」巡弋飛彈，以及美國的AGM-158聯合空對面遙攻飛彈。（擷自日本2024年國防白皮書）

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