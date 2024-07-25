F-35 最新利器！「風暴破壞者」炸彈試射大獲成功

「風暴破壞者」智慧炸彈已證實可與F-15E、F/A-18E/F「超級大黃蜂」和F-35等多款戰機平台無縫整合，為飛行員提供靈活多樣的作戰選擇。 （取自RTX官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕2024年英國范堡羅（Farnborough）航展上，美國軍火巨頭雷神科技公司（RTX）不僅展示了其引以為傲的「風暴破壞者」（StormBreaker）智慧炸彈，更揭示了其著眼未來戰場的戰略布局：研發低成本、高效能的飛彈系統，以滿足瞬息萬變的國防需求。

「風暴破壞者」，又稱為「小直徑炸彈第二型」（Small Diameter Bomb II），是一款由戰機搭載、具備精準打擊能力的防區外武器，專為摧毀移動和固定目標而設計。其最大射程可達72公里，即使在天候惡劣的情況下，也能有效穿透雲層、煙霧和雨水，精準命中目標。

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根據RTX官網聲明，「風暴破壞者」炸彈完成了一系列試射，表現亮眼，成功率達到驚人的百分之百。其中，14枚炸彈由美軍最先進的F-35C戰機投放，全數命中目標，彰顯其卓越的性能和可靠性。

這款智慧炸彈的成功，不僅得益於其先進的三模尋標器（紅外線、毫米波雷達和半主動式雷射導引），更體現了雷神公司在武器系統整合方面的深厚功力。「風暴破壞者」已證實可與F-15E、F/A-18E/F「超級大黃蜂」和F-35等多款戰機平台無縫整合，為飛行員提供靈活多樣的作戰選擇。

聲明指出，雷神公司並未沉醉於現有的榮耀，而是將目光投向了更具挑戰性的未來。雷神飛彈與防禦系統公司總裁費拉羅（Paul Ferraro）在航展上明確表示，公司正積極研發低成本、高效能的武器系統，以滿足日益多元化的作戰需求。

費拉羅指出，在當今複雜多變的戰場環境中，軍隊需要性能可靠、價格合理的武器系統，才能在維持戰力的同時，有效控制國防預算。

雷神公司研發的「風暴破壞者」智慧炸彈，在2023年由F-35C戰機進行的14次計畫性拋投測試中，取得了百分之百的成功率。（取自RTX官網）

為此，雷神公司正積極尋求合作夥伴，並探索新的技術和生產模式，以降低武器系統的製造成本，同時確保其性能和可靠性不受影響。例如，他們與挪威Nammo公司合作，擴大美國佛羅里達州（Florida）佩里（Perry）的火箭發動機產能，確保關鍵零組件的穩定供應，降低生產成本。

此外，雷神公司也積極參與美國空軍和其他軍種的下一代低成本武器系統競標，足見其對此一領域的重視。面對全球國防預算日益緊縮的趨勢，雷神公司「風暴破壞者」等先進武器系統與低成本解決方案的雙軌發展策略，將使其在未來國防市場上更具競爭力。

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