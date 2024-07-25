英國「獵狼犬」變身「雷射戰車」 50kW高能武器試射成功

繼龍火之後，英軍再度成功試射陸基雷射武器系統。（取自英國國防部網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在科技日新月異的時代，戰場的樣貌也隨之不斷演進。繼先前海軍「龍火」（Dragon Fire）雷射武器試射成功後，英國陸軍也於近期公開展示了其最新的科技成果：一款安裝於「獵狼犬」（Wolfhound）中型戰術輪車上的50kW等級雷射系統高能雷射武器系統。這項突破性的進展，意味著英國在未來戰場的角力中，又向前邁進了一大步

英國國防科學技術實驗室（Dstl）年7月22日正式宣布，這項名為「陸基雷射能量導引武器示範計畫」（Land Laser Directed Energy Weapon Demonstration Program，LDEW）的項目，已成功通過初步測試。在測試中，搭載於「獵狼犬」裝甲車上的LDEW系統，精準擊中了1公里外的目標，展現出其優異的打擊精度和射程。

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LDEW系統的核心，是由雷神英國分公司（Raytheon UK）開發的「高能量雷射武器系統」（High Energy Laser Weapon System，HELWS），與「龍火」同為50kW等級。這款系統早已獲得美國軍方的認證，並實際部署於部分單位，用於攔截小型或微型無人機的威脅。

相較於傳統的防空系統，LDEW系統具備多項優勢。首先，雷射武器的反應速度極快，能夠在瞬間發射並擊中目標，有效抵禦高速移動的無人機。其次，雷射武器的每次發射成本相對低廉，不像傳統飛彈那樣需要耗費巨額資金。再者，雷射武器能夠連續發射，更適合用於攔截大規模無人機集群攻擊，有效提升戰場存活率。

LDEW系統的研發成功，不僅顯現出英國在國防科技領域的雄厚實力，更突顯了其積極應對未來戰場挑戰的決心。未來，除了「獵狼犬」裝甲車外，LDEW系統還將陸續整合至其他中小型戰術車輛上，進一步提升英軍的戰場機動性和應變能力。

雷神公司的雷射系統擊中了無人機。（取自英國國防部網站

根據英國國防部聲明，此次測試的雷射武器，具備低成本、高效率和易操作等優勢，能有效攔截無人機等空中威脅。相較於傳統的飛彈攔截系統，雷射武器的成本更低、反應速度更快，且能夠連續攻擊多個目標，在面對大規模無人機集群攻擊時，更能展現其獨特優勢。

預計今年稍晚，英國陸軍將展開實戰測試，評估該系統在真實戰場環境下的效能。屆時，這款雷射武器將與作戰管理雷達和監視系統進行整合，以測試其在複雜環境下的作戰能力。

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