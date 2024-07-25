32年來培訓上千名運輸、加油機飛官 美空軍T-1教練機功成身退

美國空軍培訓各式運輸機、加油機飛行員的T-1「松鴉鷹」教練機，已於本月15日完成最後一趟飛行。（取自美國空軍網站）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國空軍近日表示，用於培訓各式運輸機、加油機飛行員的T-1「松鴉鷹」教練機，已於本月15日完成最後一趟飛行，這款服役32年的「導師」機種，迄今已培育上千名飛官，日後將由新一代T-7A「紅鷹」高教機接替訓練任務，用更先進的系統培育飛行後進。

美國空軍23日表示，第99飛行中隊T-1「松鴉鷹」教練機本月15日完成最後一趟飛行，自德州的聖安東尼奧飛至亞利桑那州的戴維斯-蒙森（Davis–Monthan）基地，該型機自1992年代服役迄今，已培育數千名C-17運輸機、C-130運輸機、KC-135加油機的飛官。

參與T-1教練機最後一趟飛行任務的第99飛行中隊指揮官黑格（Dominique Haig）中校表示，他對於參與這趟飛行甚感榮幸，雖然一個空軍飛行員訓練篇章即將告終，但他們也正為迎接下一章節做好準備。

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T-1「松鴉鷹」教練機外觀有如縮小版私人商業客機，與多數採用戰鬥機、攻擊機構型的教練機差異甚大，這款由雷神（現為RTX）與霍克比奇（Hawker Beechcraft，現為德事隆集團）研製的中程教練機，最高時速達867公里，可飛行5400公里。除了美國空軍，日本航空自衛隊亦操作同型機，但其稱呼為「T-400」教練機。

T-7A「紅鷹」高教機將成美國空軍新一代訓練機種。（取自瑞典紳寶集團官網）

待T-1教練機退出現役後，美國空軍將由新購300餘架T-7A「紅鷹」高教機，全面接手快速機、慢速機飛官訓練任務，美國空軍評估，T-7A高教機具備更先進的性能與系統，也可供飛行學員更擬真、多樣化的訓練情境。不過，T-7A交機過程一波三折，包括飛行穩定性、彈射座椅與零件規格等各式問題，遭外界嚴格檢視，能否悉數及時交付尚存未知數。

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