日本陸自籌建首座12式陸基反艦飛彈射擊場 相中這離島

日本國土最東端的南鳥島，自衛隊計畫在島上建設首座長程飛彈射擊場，島上有飛機跑道。（擷取自Google地圖）

〔駐日特派員林翠儀／東京25日報導〕日本陸上自衛隊計畫在東京的離島南鳥島建設12式陸基反艦飛彈射擊場，這是日本決定擁有對敵方基地攻擊能力之後，首次在國內建設射程超過100公里以上的飛彈射擊場。

南鳥島是東京都小笠原群島中的一座珊瑚島，是日本最東端的領土，面積約1.52平方公里，距離東京超過1800公里，南鳥島屬東京都小笠原村管轄，除了氣象廳、海上保守廳和海上自衛隊等派駐的駐守人員之外，島上並無一般居民。

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日本放送協會（NHK）報導，防衛省已向東京都和小笠原村傳達這項建設計畫。希望在2026年度以後開始運用，計畫每年將分數次，每次進行數週的射擊訓練。

日本在2022年底修改國家安保戰略3文件後，決定擁有反擊能力，在有事之際以視距外飛彈摧毀其他國家的飛彈基地。

12式陸基反艦飛彈是日本積極開發的視距外飛彈之一，透過改良將射程從200公里延長到1000公里左右，預定在2025年完成改良。

報導指出，這是日本首次建設射程超過100公里的飛彈射擊場，有助於在國內進行訓練，以加強離島的防衛能力等。除了改良的12式陸基反艦飛彈，正在開發中的高速滑翔彈等，也可能在此進行試射和訓練。

陸上自衛隊幕僚長森下泰臣在25日的記者會中說，陸自反艦飛彈發射訓練預定從2026年度以後在南鳥島進行，目前正在就此進行協調。

他也指出，陸自的陸基反艦飛彈訓練，至今為止，大都在美國或澳洲進行，但訓練的機會和參加部隊非常有限，國內若擁有訓練基地，可確保穩定的訓練機會，提高熟練度，這將直接關係到防衛力的強化。

至於選擇在南鳥島進行訓練的理由，森下說，因為往來於周邊的船舶和飛機很少，島上也有海自基地，進行射擊訓練時可使用防衛省的用地，所以選定南鳥島。

南鳥島是日本國土最東端領土，距離東京超過1800公里。（擷取自Google地圖）

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