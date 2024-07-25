中俄戰機白令海上空聯合巡邏 虧美國、加拿大「伴飛」

俄羅斯國防部新聞處25日提供的影片截圖顯示，中國的轟6轟炸機（左）與俄羅斯的蘇-30戰機（右）聯合空中巡邏。（美聯社）

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國與俄羅斯的戰機25日在俄國遠東地區與靠近美國阿拉斯加州的白令海上空進行聯合巡邏，中俄強調聯合巡邏無關「第三方」，戰機也一直維持在國際領空，但美加仍曾出動戰機升空攔截。

此前才指控美國戰機接近其領空的俄羅斯說，俄國斯圖波列夫Tu-95MS（Tupolev Tu-95MS）戰略轟炸機與中國人民解放軍空軍的轟6戰略轟炸機，在美俄之間的楚科奇海、白令海以及北太平洋上空聯合巡邏。

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美國與加拿大共組的「北美航太防衛司令部」（NORAD）指出，美加戰機在阿拉斯加州附近的國際空域攔截2架俄國戰機與2架中國轟炸機；這些中俄轟炸機的位置「一直在國際空域」，而且「並不被視為威脅」。

俄羅斯國防部說，此次中俄戰機聯合巡羅遵守國際法，亦未侵犯外國領空，所有參與的飛機在聯合巡邏結束後均返回駐紮機場；俄方還酸美加說，在5個多小時的中俄聯合飛行期間，某些航段曾有外國戰鬥機伴飛。

此外，中俄異口同聲指出，此中俄聯合巡邏是兩國軍事合作計畫的一部分，並非針對第三國」。

中國防部新聞發言人張曉剛在例行記者會上說，中俄兩軍25日根據其年度合作計畫在白令海相關空域進行聯合空中戰略巡航，為2019年以來第8次中俄空中戰略巡航，目的在於進一步檢驗提升兩國空軍協作水準，深化兩國戰略互信和務實合作，「今次行動不針對第三方，符合相關國際法和國際實踐，與當前國際和地區局勢無關。」

俄國官方25日提供的畫面顯示，俄羅斯Tu-95長程戰略轟炸機在中俄聯合空中巡邏期間於空中加油。（美聯社）

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