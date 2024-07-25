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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

荷蘭丹麥加碼援烏 秋季前交付14輛豹2A4戰車

2024/07/25 23:38

荷蘭宣布在夏季告終之前與丹麥一同軍援14輛豹2A4戰車給烏克蘭。圖為烏軍現役豹2A4。（路透）

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭國防部今（25）日宣布，荷蘭與丹麥計畫在夏季尾聲之前，一同軍援烏克蘭14輛豹2A4戰車（Leopard 2A4）。

《基輔獨立報》（The Kyiv Independent）報導，荷蘭國防部長布雷克曼斯（Ruben Brekelmans）在記者會上說：「在最近的幾個月，這批主戰戰車已經過整修與測試。」

布雷克曼斯指出，14輛豹2A4戰車是由德國的國防承包商萊因金屬（Rheinmetall）負責整修，其中最後2輛的最終測試分別在昨天與今天進行，而這14輛戰車會在「夏天結束之前」一同交付給烏克蘭軍隊。

布雷克曼斯補充說：「考慮到戰況的激烈程度，烏克蘭急迫的需要更多的軍事援助。這些戰車可在烏克蘭軍隊抵禦時俄軍部隊扮演重要角色。只要有需要，荷蘭會與盟國以及夥伴國家，持續不斷援助烏克蘭。」

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