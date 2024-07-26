「噴火式」彩繪颱風戰機首注「永續燃料」 大秀英國Air Tattoo航空展

英國空軍在今年的Air Tattoo航空秀中，首度公開亮相減碳設計的「永續航空燃料」（SAF），並讓「噴火式」彩繪的颱風戰機，使用SAF成功進行了為時8分鐘的飛行表演。（圖片擷取自英國空軍）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕一年一度的英國航太盛事Air Tattoo航空秀於本周22日結束，來自歐美等世界各國的戰機齊聚，許多國家也藉機展示新科技，亦派出彩繪機共襄盛舉。其中，地主國英國空軍則在今年的活動中，首度公開亮相減碳設計的「永續航空燃料」（SAF），並讓「噴火式」彩繪的颱風戰機，使用SAF成功進行了為時8分鐘的飛行表演。

據英國空軍23日的新聞稿表示，英國空軍的「颱風」戰鬥機（EF-2000）在今年的Air Tattoo航空秀（RIAT）中，首次公開使用了永續燃料與常規航空燃油所混合的「永續航空燃料」（Sustainable Aviation Fuel, SAF），並在活動中進行了8分鐘的飛行展示。該項技術是與BAE Systems的航空部門合作，目標減少飛行中的碳排放量，這項創新也是英國空軍與RIAT的重要里程碑！

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這次投入飛行使用的混合「永續航空燃料」，是由永續燃料與常規航空燃油所混合，其中永續燃料佔戰機總燃料的35%，這項創新也是英國空軍、BAE Systems與RIAT的重要里程碑！（圖片擷取自英國空軍）

英國空軍指出，這次投入飛行使用的永續燃料佔戰機總燃料的35%，但性能與運作效率都不減，可見永續燃料的可靠性，這也呼應了RIAT航展的主題「突破航太界限」。

一年一度的英國航太盛事Air Tattoo航空秀於本周22日結束，並吸引15萬名來自全球的航空愛好者參與，許多國家也藉機展示新科技，亦派出彩繪機共襄盛舉。（圖片擷取自英國空軍）

而英國政府日前已批准，飛機燃料可添加最高50%永續航空燃料（SAF），以促進減少碳排放，並在去年公布「國防航空淨零排放戰略」（Defence Aviation Net Zero Strategy），藉由提升SAF使用範圍，降低英軍戰機、運輸機等飛行器的碳排放規模。

英國空軍後勤支援總監Shaun Harris中將指出，作為國防航空淨零戰略的一部分，他們除了為減少碳排放做出貢獻外，也使用了新燃料的卓越能力，確保英國皇家空軍能夠繼續在全球任何需要我們的地方開展行動，同時兼顧減碳政策。Harris補充，他們在2022年已進行了世界上首次使用100% SAF燃料的軍用運輸機飛行。

而值得一提的是，此次投入SAF燃料飛行的「颱風」戰鬥機，是前陣子才剛新亮相，帶有灰綠迷彩及代表諾曼第行動黑白條紋的塗裝，效仿二戰「噴火式」（Spitfire）戰機的式樣，讓此趟極具里程碑意義的飛行，增添一股未來永續與歷史傳承的意義。

帶有二戰灰綠迷彩及代表諾曼第行動黑白條紋的「颱風」戰鬥機，使用SAF燃料進行了8分鐘的飛行展示。（圖片擷取自英國空軍）

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