帶炸藥的「變形金剛」？疑烏軍自殺無人艇現身土耳其灘岸

〔記者陳治程/綜合報導〕俄烏戰爭鏖戰兩年餘,在俄羅斯的軍力優勢下,烏克蘭發揮「魔改」的不對稱作戰思維,在黑海多次對俄軍造成奇襲,而炸沉俄軍高價值軍艦的自殺無人艇正是主角。不過,土耳其媒體日前一支短片揭露,一艘帶有炸藥的無人快艇意外現身土耳其近海;而美國海軍專家薩頓(H I Sutton)引用相關影像分析指出,這艘快艇有高機率為烏克蘭海軍的戰術資產。

這支短片最初由土耳其IHA通訊社於當地時間昨(25)日率先披露,報導指出,這艘無人艇當時在土耳其伊斯坦堡的恰塔爾賈區(Çatalca)被民眾發現;從報導影片畫面可見,這艘快艇上龍頭、推進馬達、光學偵蒐鏡頭和炸藥等裝備一應俱全,在艇身上部甚至貼有一枚螢綠色的「變形金剛」貼紙。報導指出,該快艇可能隸屬烏克蘭海軍,但最終結果仍待土耳其憲兵隊(Turkish Gendarmerie)調查釐清。

伊斯坦堡省位於土耳其西北側,陸路以西鄰接保加利亞、希臘,北面則接黑海,並與烏克蘭港城奧德薩(Odesa)及克里米亞半島遙望,由於烏克蘭海軍過去曾多次使用自殺無人艇,重創俄軍黑海艦隊,因此可合理推測上述無人艇有來自烏克蘭的可能性;而長期研究潛艦的美國海軍專家薩頓亦認同這項觀點,並指認出這是一艘由日本山葉(Yamaha)快艇改裝而成的自殺武器。

這艘現身土耳其灘岸的無人艇結構完整,龍頭、推進馬達、等裝備一應俱全,在艇身右側則裝有炸藥(黑圓筒者)。(取自H I Sutton官方X帳號)艇身左側亦有炸藥。(取自H I Sutton官方X帳號)值得一提的是,這艘無人艇更裝有光學偵蒐鏡頭,並貼有一枚螢綠色「變形金剛」貼紙。美國海軍專家薩頓認為,該快艇可能隸屬烏克蘭海軍,但最終結果仍待土耳其憲兵調查釐清。(取自H I Sutton官方X帳號)

軍聞網站《戰區》(The War Zone)則指出,烏克蘭近年持續將民用快艇改裝為具有殺傷力的自殺無人艇,並在戰場上創下戰果,去(2023)年曾遭俄軍揭露用以攻擊克赤大橋(the Kerch Bridge)的快艇即是一例,雖然兩者設計上有些許不同,但仍可辨認是同屬快艇的攻擊性武器。

Russians released footage of the alleged object that tried to attack Sevastopol yesterday. By the looks of it, it looks like a jet ski. The footage is cut exactly at the moment of the explosions so it cannot be determined what is exactly exploding. pic.twitter.com/X4UutmMdWw