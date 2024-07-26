帶炸藥的「變形金剛」？疑烏軍自殺無人艇現身土耳其灘岸

土耳其當地媒體日前揭露在社群上有支短片指出，一艘疑似帶有炸藥的無人快艇意外現身土耳其近海；而美國海軍專家薩頓（H I Sutton）引用相關影像分析指出，這艘快艇有高機率為烏克蘭軍方的戰術資產。（取自H I Sutton官方X帳號；本報合成）

〔記者陳治程／綜合報導〕俄烏戰爭鏖戰兩年餘，在俄羅斯的軍力優勢下，烏克蘭發揮「魔改」的不對稱作戰思維，在黑海多次對俄軍造成奇襲，而炸沉俄軍高價值軍艦的自殺無人艇正是主角。不過，土耳其媒體日前一支短片揭露，一艘帶有炸藥的無人快艇意外現身土耳其近海；而美國海軍專家薩頓（H I Sutton）引用相關影像分析指出，這艘快艇有高機率為烏克蘭海軍的戰術資產。

這支短片最初由土耳其IHA通訊社於當地時間昨（25）日率先披露，報導指出，這艘無人艇當時在土耳其伊斯坦堡的恰塔爾賈區（Çatalca）被民眾發現；從報導影片畫面可見，這艘快艇上龍頭、推進馬達、光學偵蒐鏡頭和炸藥等裝備一應俱全，在艇身上部甚至貼有一枚螢綠色的「變形金剛」貼紙。報導指出，該快艇可能隸屬烏克蘭海軍，但最終結果仍待土耳其憲兵隊（Turkish Gendarmerie）調查釐清。

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伊斯坦堡省位於土耳其西北側，陸路以西鄰接保加利亞、希臘，北面則接黑海，並與烏克蘭港城奧德薩（Odesa）及克里米亞半島遙望，由於烏克蘭海軍過去曾多次使用自殺無人艇，重創俄軍黑海艦隊，因此可合理推測上述無人艇有來自烏克蘭的可能性；而長期研究潛艦的美國海軍專家薩頓亦認同這項觀點，並指認出這是一艘由日本山葉（Yamaha）快艇改裝而成的自殺武器。

這艘現身土耳其灘岸的無人艇結構完整，龍頭、推進馬達、等裝備一應俱全，在艇身右側則裝有炸藥（黑圓筒者）。（取自H I Sutton官方X帳號）艇身左側亦有炸藥。（取自H I Sutton官方X帳號）值得一提的是，這艘無人艇更裝有光學偵蒐鏡頭，並貼有一枚螢綠色「變形金剛」貼紙。美國海軍專家薩頓認為，該快艇可能隸屬烏克蘭海軍，但最終結果仍待土耳其憲兵調查釐清。（取自H I Sutton官方X帳號）

軍聞網站《戰區》（The War Zone）則指出，烏克蘭近年持續將民用快艇改裝為具有殺傷力的自殺無人艇，並在戰場上創下戰果，去（2023）年曾遭俄軍揭露用以攻擊克赤大橋（the Kerch Bridge）的快艇即是一例，雖然兩者設計上有些許不同，但仍可辨認是同屬快艇的攻擊性武器。

Russians released footage of the alleged object that tried to attack Sevastopol yesterday. By the looks of it, it looks like a jet ski. The footage is cut exactly at the moment of the explosions so it cannot be determined what is exactly exploding. pic.twitter.com/X4UutmMdWw — NOELREPORTS（@NOELreports） July 17, 2023

此外，烏克蘭海軍亦運用快艇執行多重任務，如人員滲透、後勤支援、海上偵蒐等，也具備敵後突襲的作戰潛力；報導分析表示，這類快艇方便取得、部署彈性佳，且有不易被敵軍攔截的高機動性，相當符合烏軍用以對付俄羅斯的不對稱作戰邏輯，並認為這類裝備的戰術運用在未來會進一步擴大，持續發揮戰術效果。

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