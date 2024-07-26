軍武圖輯》漢光40號演習夜間演練做了啥？ 多元科目越「夜」越精彩

漢光40號演習強調「夜間行動」的實時驗證，儘管諸多課目受颱風影響取消，但在短短兩日內，有公開的夜間行動即多達約10場！其中包括夜間機動、補給、夜宿、要域管制及關鍵基礎設施防護等。圖為華翠大橋夜間檢管演練。（記者劉宇捷攝）

〔記者劉宇捷／台北報導〕國軍5天4夜「漢光40號」演習受凱米強颱影響，只執行了約一半，不過今年取向有別於以往，操演開始即要求實兵、實地操演，更強調「夜間行動」的實時驗證；因此，儘管諸多課目受颱風影響取消，但在短短兩日內，有公開的夜間行動即多達約10場！其中包括夜間機動、補給、夜宿、要域管制及關鍵基礎設施防護等，可謂非常豐富。

過往國軍多是日間行動，夜晚最多的科目頂多就是夜間「戰術機動」，而這次演習擴大讓全台各部隊同時進行戰術移防。各戰區部隊在接獲作戰指令後，各自利用夜色的掩護下出動，並依敵情狀況誘導，駕駛CM32、CM33、CM34「雲豹」甲車、M60A3戰車等各型戰甲、輪型車輛，夜間機動進入戰術位置，以利往後調動與作戰部署。

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全台各戰區部隊在接獲作戰指令後，各自利用夜色的掩護下出動，並依敵情狀況誘導，駕駛CM32、CM33、CM34「雲豹」甲車、M60A3戰車等各型戰甲、輪型車輛，夜間機動進入戰術位置。（軍聞社提供）

此外，為貼近戰時狀況，部分部隊官兵在凌晨執行「進入戰術位置戰力保存」課目後，開始架設偽裝網、搭建休息區，確認做好疏散與掩蔽工作後，直接原地過夜休息，驗證部隊偽裝熟練度以及野外宿營適應力。

為貼近戰時狀況，564旅官兵在凌晨執行「進入戰術位置戰力保存」課目後，開始架設偽裝網、搭建休息區，確認做好疏散與掩蔽工作後，直接原地過夜休息。（軍聞社提供）

同時，位於市區的重要交通幹道如橋梁、地下道等，為防止敵特工滲透闖入，亦於半夜執行「橋樑隧道檢查管制」課目，由軍隊、警察及地方民防團隊聯合編組，於重要道路出入口部署，以驗證巨馬、沙包等多層的阻殲設施設置，控管關鍵交通設施，強化戰時合作應變能量。

市區的重要交通幹道如橋梁、地下道等，為防止敵特工滲透闖入，亦於半夜執行「橋樑隧道檢查管制」課目，官兵架設巨馬、沙包等多層的阻殲設施設置。圖為華翠大橋夜間檢管演練。（記者劉宇捷攝）

市區的重要交通幹道如橋梁、地下道等，為防止敵特工滲透闖入，亦於半夜執行「橋樑隧道檢查管制」課目，由憲兵、警察及地方民防團隊聯合編組執行。圖為復興北路地下道檢管演練。（軍聞社提供）

另外，金馬外島與本島部分地區，亦於晚間演練「基礎設施防護」，模擬先行搶點、防護重要關鍵設施，或已遭敵侵入攻佔，出動守軍部隊突入，肅清設施內可疑之敵。由於夜間及室內空間昏暗，官兵效法實戰狀況，出動夜視鏡等工具，並改變戰術，依威脅位置持續變換隊形，以應對可能突發的狀況，驗證設施防護作戰能力。

金馬外島與本島部分地區，亦於晚間演練「基礎設施防護」，官兵效法實戰狀況，出動夜視鏡等工具，模擬先行搶點、防護重要關鍵設施，或已遭敵侵入攻佔，出動守軍部隊突入。（資料照/記者吳正庭攝）

而油彈補給方面，屬於第一作戰區的澎湖也為反登陸作戰提早準備，為使前線部隊可順利補給、延續戰力，澎防部油料補給分庫也於作戰前夕的夜間演練「油彈整補」課目，於前線後方開設補給點進行主動運補，藉此驗證後勤「補給不間斷」的運補能量。作戰部隊車輛也於清晨抵達補給點，由後勤官兵實際進行夜間油彈補給，接著開赴灘頭進行實彈射擊演練。

為使前線部隊可順利補給、延續戰力，澎防部油料補給分庫也於反登陸作戰前夕的夜間演練「油彈整補」課目，於前線後方開設補給點進行主動油料、彈藥運補。（軍聞社提供）

即使今年漢光40號演習受凱米強颱影響，後兩日的作戰計畫也因而取消，改以防颱救災為重，原定松山機場的夜間「反空機降」等課目亦臨時告吹。不過，僅在演習的頭兩日間，軍方已依實際作戰想定，規劃了上述一系列的實時驗證操演，也確實是落實了此次演習的核心目標。

金防部官兵於清晨重砲射擊前，摸黑執行240公釐口徑的彈藥檢整作業，圖為官兵為彈藥安置設定起爆引信。（資料照/金防部提供）

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