「共諜」觸手無所不在 顧立雄丶國安政要4/23向立院報告反制作為

國防部長顧立雄前（16）日出席立法院院會報告並備質詢。（本報資料照，記者劉信德攝）

〔記者陳治程／綜合報導〕中國對我以武力威嚇、內部滲透等方式，持續衝擊國家安全，而拉攏「第五縱隊」和共諜的觸手，除了伸進衛戍首都的憲兵部隊，總統府丶國安會及外交部等單位也成為共諜積極滲透的目標，引發各界高度關注；為此，立法院外交及國防委員會（下稱國防委員會）下周將邀請國防部、國安局、總統府多位政要出席，就反制「共諜」滲透規劃作為進行報告。

根據立法院最新次周議程，國防委員會下周三（23日）將邀請國防部部長顧立雄、外交部次長、國家安全局副局長、總統府副秘書長、國家安全會議副秘書長等人，針對「近期國軍、外交部、總統府、國安會遭共諜滲透，其影響國安層面、範圍及未來人員考核管制之具體作法」進行報告，並備質詢。

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我國持續查獲與中國私下密謀的間諜人士，但近期不只退役將領，更有憲兵、海軍等多位現役官兵試圖策反遭偵破，不只反應中國拉攏人心的手法變化，也凸顯其鎖定對象也已深入基層；美國國務院近期也公開直言中國主要鎖定台灣，由中國共產黨中央統戰部居中主導滲透，因此，華府將持續支持我國反制有心人士作為。

近兩年涉案人數大幅上升，2022年起訴10人，2023年達48人，2024年增為64人，今年至今已接連有多起案件搜索收押甚至判刑。此外，涉案層級由高層向下流向基層，以比例極高的軍系人士為例，過往中共較側重將領或特定機敏對象，現今則擴大到掌握機關、首長日常行事活動者，如守衛、幕僚，也不放過。

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