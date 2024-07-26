軍武新知》夜間自動空中加油！空巴A330 MRTT創新A3R演算法太威

有賴於新的影像辨識技術與運算速度的提升，空中巴士（AIRBUS）新開發名為「A3R」的自動空中加油系統，加油機能透過鏡頭辨識機型與加油口位置，自動校正輸油管與飛機對接，這項自動技術在夜間尤為適用！（AIRBUS提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕空中加油是非常高難度且具風險的行為，即便在日間的人為操作下仍不是一件容易的事，更別說是晚上視線不佳時；然而，空中巴士集團嗅到了這項待解決的難題並率先進行實證。有賴於新的影像辨識技術與運算速度的提升，空巴開發名為「A3R」的自動空中加油系統，加油機能透過鏡頭辨識機型與加油口位置，自動校正輸油管與飛機對接，這項技術在夜間尤為適用！

空中巴士集團（AIRBUS）近日發布新聞稿表示，旗下隸屬新加坡空軍的A330 MRTT加油機於今年5月至6月間，完成了夜間自動空中加油（A3R）測試計畫，期間安全的向葡萄牙F-16、新加坡F-16D、F-15SG， 以及另一架新加坡A330 MRTT的空中加油測試，目標朝向2 025年獲得認證邁進，同時A330 MRTT也是全球第一種達成此一里程碑的飛機。

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A330 MRTT近期完成了夜間自動空中加油（A3R）測試計畫，在兩個月間一共執行了超過500次輸油對接，其中超過150次是在夜間下自動執行。圖為2011年，新推出的A330 MRTT正為一架F-16戰機執行空中加油實況。（資料照/歐洲宇航防務集團）

新聞稿指出，在5月及6月的測試間，這架加油機一共執行了超過500次輸油對接，其中超過150次是在夜間下 自動執行。為了獲得各種情況下的數據資料，空巴表示，這些夜間對接測試是在不同狀況的夜空亮度下， 以及受油機不同的掛載外型下完成。

關於這項新的技術，從圖中可以看見任何影像中所拍攝到的物體，都會被系統以綠色外框識別標示，包括輸油管及受油戰機，並且這項識別能力會跟著實際移動狀況持續追蹤，而輸油系統也會依據綠色外框所識別出的機型種類，找到該機的加油口位置，然後自動校正輸油管的位置，直至與飛機對接。

從圖中可以看見任何影像中所拍攝到的物體，都會被系統以綠色外框識別標示，包括輸油管及受油戰機，而輸油系統也會依據綠色外框所識別出的機型種類，找到該機的加油口位置。圖為A330 MRTT為F-15執行夜間自動加油。（AIRBUS提供）

空中巴士說明，利用機上的全新攝影機系統整合最先進科技，搭配快速演算法，讓A3R系統在夜間下仍能運 作，還能為空中加油操作人員提升手動操作時的高畫質影像，同時進一步改善A330 MRTT視覺系統在日間、日落與夜間不同亮度的影像品質。

而空巴也在新聞稿強調，A3R空中加油系統已於今年4月間，獲得西班牙國家航太科技研究所（INTA）認證， 在日間為F-15執行自動空中加油；於此之前，A330 MRTT也已獲得了為F-16以及另一架A330 MRTT執行自動空中加油的認證，足見其自動加油系統的運作可靠性。

A330 MRTT加油機除了能幫戰機空中加油外，也能幫另外一架同型機進行加油。目前已獲得日間自動空中加油的認證，夜間則目標於明（2025）年取得。（AIRBUS提供）

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